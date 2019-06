Ugasla bioplinarna. Foto: MMC RTV SLO

V lendavski bioplinarni je po podatkih ministrstva za okolje še vedno 21.000 kubičnih metrov t. i. digestata iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov, ki štejejo za nenevarne odpadke.

"To nas nič ne tolaži, saj smo še vedno mnenja, da to ne drži. Vsi smo bili priča temu, celotna Slovenija, da so se tukaj kopičile snovi, ki zdravju niso neškodljive, ampak so zdravju škodljive," je povedala Nikolina Palnec iz Civilne iniciative Petišovci.

Najemniku bioplinarne, družbi Eccos center, je okoljska inšpekcija že lani naložila sanacijo, a je ni izvedel. Substrat iz fermentorjev bi morali odstraniti in ga predati v nenevarno uničenje. Zdaj so se na inšpektoratu odločili, da bo to opravil nekdo drug na stroške družbe. Podjetje iz Maribora, ki okoljskemu ministrstvu svetuje pri okolijskih vprašanjih, je ocenilo, da bi izpraznitev fermentorjev stala 2,1 milijona evrov.

Z ministrstva za okolje so sporočili, da bodo izvajalca za izpraznitev fermentorjev izbirali v postopku javnega naročanja. Če denarja ne bodo mogli izterjati od družbe Eccos center, bo stroške izpraznitve plačala država oz. davkoplačevalci.

"Če in ko bo razpis objavljen, bomo o tem seveda razmislili. Če bomo v tistem trenutku imeli neko rešitev, se bomo tako kot vsi drugi tudi prijavili," je povedal Jure Fišer, direktor družbe Surovina.

"Me pa veseli, da se bo zdaj stopilo v to sanacijo, kajti mi v tem okolju ne želimo takih snovi imeti," je povedal župan Občine Lendava Janez Magyar.

Nikolina Palnec je dodala: "Smo pa mnenja, da nismo dolžni mi kot davkoplačevalci plačati sanacije te katastrofe."

Predvsem si želijo, da bi po sanaciji bioplinarna dokončno zaprla vrata.