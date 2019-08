V ponedeljek in torek bo varstvo otrok v Vuzenici organizirano v osnovni šoli. Foto: MMC RTV SLO

Voda je zalivala hiše, poplavljala ceste, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Plaz je zasul tudi železniško progo med postajama Vuhred in Vuzenica, zato bo koroška proga do preklica zaprta. Na območju Mute so morali iz ogrožene hiše izseliti eno družino. V Vuzenici sta padavinska voda in blato poplavila tudi obnovljene prostore vrtca.

"Ker pregledi vseh poškodovanih cest še niso končani, največja škoda pa bo prav na infrastrukturi, na občini pravijo, da je za oceno škode še prezgodaj. Sicer je včeraj zalilo okoli 40 hiš, večinoma kleti, v treh hišah pa je poškodovan tudi stanovanjski del, eno starejšo gospo so iz hiše morali tudi izseliti. Voda je zalila tudi vrtec, ki bo zato do nadaljnjega zaprt. V ponedeljek in torek bo varstvo otrok organizirano v osnovni šoli, za naprej pa na občini še ne vedo. Potem ko je bila zaradi plazu cesta proti Sv. Vidu včeraj zaprta, je danes že delno prevozna, zaprta pa ostaja koroška železniška proga, ki jo je pri Vuzenici zasul plaz," je za TV Slovenija iz Vuzenice poročala novinarka Barbara Štor.

Zaradi plazov je na cesti med Črno na Koroškem in Šoštanjem v soboto obtičalo sedem ljudi, a so na varnem. Ujetim so na pomoč priskočili gasilci in jih tudi rešili, ker pa zaradi zaprte ceste poti niso mogli nadaljevati, so noč preživeli v hotelu v Črni. Zdaj so po besedah tamkajšnje županje vsi že doma, pa tudi cesta je delno prevozna.