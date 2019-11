Samo v Izoli in Piranu so v noči na sredo gasilci opravili več kot 60 intervencij, podobno visoko plimo pričakujejo tudi jutri zjutraj. Foto: Komunala Izola

Kot je znano, so na Obali v zadnjih dneh izmerili drugo najvišjo raven morja od leta 1961, ko so začeli zbirati meritve, naprej: v torek so namreč na merilni postaji v Kopru izmerili 373 cm. Za rekord tako še vedno velja višina morja iz novembra 1966, ko so namerili 394 cm.

Včerajšnja najvišja višina morja na merilni postaji v Kopru 373 cm je bila druga najvišja od leta 1961 dalje. Najvišja višina v tem obdobju je bila novembra 1969 394 cm. pic.twitter.com/M2cKm9UU7c — ARSO vode (@ARSO_VODE) 13. november 2019

Podobno visoka plima kot v torek bo tudi v petek zjutraj, po 7. uri, so po besedah namestnika poveljnika izolske civilne zaščite Denisa Udoviča napovedali vremenoslovci, poleg močnega plimovanja pa bo pihal tudi zmeren oz. zmerno močan jugo.

Zato pričakujejo, da bodo obsegi poplavljanja podobni torkovim. "Pri tem pozivamo vse prebivalce občine Izola, ki živijo na območju poplavljanja, da tudi sami poskrbijo, da zavarujejo svoje premoženje pred vdorom vode bodisi s protipoplavnimi vrečami, deskami ali na kakšen drugačen način," je dodal Udovič.

Prebivalci lahko protipoplavne vreče dobijo brezplačno

Župan Danilo Markočič je ob tem pohvalil vse občane, ki so ob zadnjem plimovanju ravnali samozaščitno. Prebivalci sicer lahko na izolski komunali dobijo protipoplavne vreče. Teh so v noči na sredo po županovih besedah razdelili skoraj sto, v sredo zjutraj pa so pripeljali še dodatne vreče pred drugim valom plimovanja, ki pa k sreči niso bile potrebne. Markočič je sicer obžaloval, da vsi krajani niso shranili protipoplavnih vreč, ki so jih prejeli ob lanski poplavi.

Visoka plima v Izoli včeraj. Pristojni napovedujejo, da lahko občani protipoplavne vreče, ki jih bodo potrebovali v prihodnjih dneh, dobijo brezplačno. Foto: Komunala Izola

Glede na to, da takšnega plimovanja ni bilo že 50 let in da je bila škoda v obalnih mestih precejšnja, so se po Markočičevih besedah skupaj z županoma Kopra in Pirana danes dogovorili, da bodo šli v najavo naravne nesreče ter da bodo ministrstvo za obrambo oz. upravo za zaščito in reševanje pozvali, da sproži postopek za oceno škode. Župan pričakuje, da bo uprava za zaščito in reševanje njihovo zahtevo v nekaj dneh obravnavala in tudi sprejela, nato pa bodo dobili tudi napotke občanom glede prijave škode.

Najhuje prizadeta Izola in Piran

Visoko plimovanje morja v noči na sredo je najhuje prizadelo Izolo in Piran, skupno pa so gasilci opravili okoli 60 intervencij.

Zaradi padavin se bo nevarnost poplav povečala tudi drugod po državi, predvsem na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. Reke, ki bodo do petka dopoldne še upadale, bodo v petek sredi dneva v zahodni in osrednji Sloveniji znova začele naraščati, morda celo močneje kot te dni. Simulacije in modeli za zdaj kažejo, da bo v noči na soboto v nekaterih delih, zlasti manjših vodotokov, v Škofjeloškem hribovju, ponekod na Gorenjskem in ponekod v osrednji Sloveniji prišlo tudi do silovitejših poplav, še pravijo.

Višina snežne odeje danes ob 7. uri: Rogla 2 cm, Krvavec 5 cm, Pavličevo sedlo 9 cm, Rateče 14 cm, Rudno polje 17 cm, Korensko sedlo 19 cm, Predel 25 cm, Zelenica 26 cm, Vogel 43 cm, Vršič 52 cm, Kanin 218 cm in Kredarica 270 cm. pic.twitter.com/QNeK8ZwGud — ARSO vreme (@meteoSI) 14. november 2019

Dežurni vremenoslovec Janez Markošek je v pogovoru za Radio Slovenija pojasnil, da bo po pretežno oblačnem četrtku predvsem zahodno polovico države že zvečer znova zajel dež, ki se bo nadaljeval tudi v petek, medtem ko bo na vzhodu še suho. Ob morju se bo spet okrepil jugo, a ne bo tako močan kot v preteklih dneh, saj bo "zmerne jakosti, občasno pa tudi močnejši", je pojasnil Markošek.

V noči na soboto se bo nato dež razširil na vso Slovenijo, dopoldne prehodno ponehal, nato pa se spet okrepil. Padavine se bodo tako umirile šele v nedeljo popoldne, je še dejal. A sodeč po vremenski napovedi, tudi v začetku prihodnjega tedna ne bo povsem brez dežnih kapljic: "Do torka bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi in občasno predvsem na zahodu tudi obilnimi padavinami. Od srede dalje kaže na večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo po nižinah okoli 10 °C," so zapisali na agenciji za okolje.

Dobro jutro! Dihjemajoča zimska idila na Kredarici, kjer je zapadlo že 270 cm snega. Temperatura zraka znaša -10°C. ️️ Spletna kamera: ARSO Objavil/a Neurje.si dne Sreda, 13. november 2019

Markošek je ob tem poudaril še, da bo meja sneženja v prihodnjih dneh na(d) 1.500 m, kar pomeni, da bo deževalo tudi tam, kjer je v minulih dneh tla že pobelilo – na primer v Zgornjesavski dolini. Sicer pa je na primer v Ratečah zapadlo 14 centimetrov snega, na Vršiču 52, na Kaninu 218, na Kredarici pa je že prava zimska idila s skoraj tremi metri (270 cm) snega.