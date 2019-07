Prizadevanja za ustanovitev Univerze v Ljubljani sicer segajo v sredino 19. stoletja, kljub dolgoletnemu političnemu projektu pa je pred 100 leti nastala po spletu naključij. "Če stvar poenostavim, je na koncu prišlo do ustanovitve zato, ker so za potrditev proračuna potrebovali slovenske glasove in to je bila kupčija," pojasnjuje zgodovinar Božo Repe.

Letošnje leto je za univerzo v Ljubljani slavnostno. Foto: BoBo

V prvem študijskem letu je 942 študentov poučevalo 18 profesorjev. Številke so danes precej drugačne. "Sem precej skeptičen, kako bi lahko izboljšali to mesto na svetovnih lestvicah. Če se primerjamo, koliko sredstev dobimo na profesorja ali na študenta, so zneski najbolj uspešnih univerz tudi 100-krat višji," pravi rektor univerze Igor Papič.

Univerza v Ljubljani pokriva praktično vsa področja znanosti in umetnosti. Kljub temu, da ni več edina, še vedno zaseda pomembno mesto. "Vendarle je elitna univerza, je med tremi odstotki univerz na svetu, zato je njena odgovornost in teža do te države in naroda še toliko večja," še pravi zgodovinar Repe.

Vrhunec praznovanj bo sicer 3. decembra, ko je pred 100 leti potekalo prvo predavanje: slavist France Ramovš je takrat govoril o zgodovini slovenskega jezika.

Slovesnosti pred Rusko kapelico pod Vršičem se vsako leto udeleži tudi ruska delegacija. Slovesnosti so se v preteklih letih udeležili tudi najvišji ruski politiki, tudi Vladimir Putin in Dmitrij Medvedjev. Foto: BoBo

Ustanovitev univerze tudi v ospredju obletnice Ruske kapelice

100-letnici Univerze v Ljubljani bo letos posvečena tudi spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Zbrane bo v soboto nagovoril tudi rektor Igor Papič. "Želimo namreč opozoriti, da so povojne grozote, povojno razdejanje pomenile tudi prelomnico za ljudi, ki so morali poiskati tisto najlepše v sebi in to so naredili tudi na nek način pod okriljem ruske kapelice. Tu so bili vsi tisti, ki so se spominjali dogodkov prve svetovne vojne, ruski emigranti, ki so pomembno oblikovali ustanovitev univerze v Ljubljani, tu so bili vsi tisti, ki so vrsto let ohranjali spomin na te tragične dogodke," o povezavi med kapelico, dogodki po prvi svetovni vojni in ustanovitvijo Univerze v imenu Društva Slovenija-Rusija pravi Urban Ocvirk.

Organizatorji ponovno pričakujejo, da se bo osrednje slovesnosti pri kapelici ob 103. obletnici postavitve kapelice v soboto udeležilo več kot tisoč ljudi. Slovesnosti se bodo ponovno udeležile uradne delegacije Rusije in ruskepravoslavne cerkve. Vodja ruske delegacije bo minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Konstantin Noskov, spominsko molitev pa bo vodil rektor sanktpeterburške duhovne akademije, škof Silouan Peterhof.