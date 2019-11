Zavod Vozim želi pregnati alkohol s cest. Foto: Pixabay

Povzročitelji vseh 28 smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola, ki so se zgodile letos, so bili samo moški, medtem ko je od 22 smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola, ki so se zgodile lani, ženska povzročila eno, je povedal. "Več kot očitno je, da imamo moški težavo," je dejal direktor Zavoda Vozim David Razboršek.

"Nekaj popitih kozarcev, zatem pa vožnja z avtom marsikje na podeželju še vedno velja za kul dejanje in pomeni blagovno znamko," je na novinarski konferenci povedal Razboršek. "Če želimo alkohol spraviti s cest, pa je naša naloga, da ustvarimo blagovno znamko, ki bo še močnejša, ki bo bolj kul in bo imela jasno sporočilo, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj," je opozoril.

Moški pogosteje sedejo za volan pod vplivom alkohola. Policisti so letos zaradi vožnje pod vplivom alkohola v 91 odstotkih kaznovali moške. Tudi ženske sicer niso izjeme, saj je letošnja rekorderka med alkoholiziranimi povzročitelji imela kar 1,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Moški povzročijo 90 odstotkov smrtnih prometnih nesreč, katerih vzrok je alkohol

Kljub temu po besedah vršilke dolžnosti direktorice Javne agencije RS-a za varnost prometa Vesne Marinko tri od štirih prometnih nesreč povzročijo moški. V zadnjem petletnem obdobju so moški po njenih navedbah povzročili vsako deveto od desetih smrtnih prometnih nesreč, katerih vzrok je alkohol.

Znanstvene raziskave ne potrjujejo posebnih vozniških prednosti pri enem ali drugem spolu, opozarja Marinkova. A glede na statistiko ženske manj tvegajo v prometu, so previdnejše in ostajajo v prometu mirnejše. Hkrati pa pogosteje opravljajo več stvari naenkrat, kar tudi v prometu predstavlja visoko tveganje, je poudarila.

Podatek, da skoraj 90 odstotkov prometnih nesreč pod vplivom alkohola povzročijo moški, je preveč zastrašujoč, da bi lahko ostali križem rok, menijo v Zavodu Vozim, ki v tretji sezoni njihove vseslovenske iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah glas dajejo ženskam, ki pozivajo k odgovorni vožnji brez alkohola.

Da so ženske varnejše voznice, ni trik za vzbujanje pozornosti

Medeja Kraševec, ki je sodelovala pri zasnovi komunikacijske podpore pri tretji sezoni iniciative, je opozorila, da trditev v tokratni iniciativi, da so ženske boljše voznice od moških, ni samo trik za vzbujanje pozornosti. "Utemeljena je namreč na šokantni statistiki, po kateri so lani kar 89 odstotkov prometnih nesreč zaradi alkohola povzročili moški," je povedala. Torej lahko po njenih besedah upravičeno govorimo o ženskah kot boljših voznicah, "saj dobrega voznika ne odlikuje natančnost bočnega parkiranja, ampak odgovornost in kultura vožnje, predvsem pa odločitev, da nikoli ne sede pijan za volan".