Z novelo zakona o nepremičninskem posredovanju želi Levica omejiti stroške, ki jih lahko zaračunavajo nepremičninske agencije. Foto: BoBo

Predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju podpira tudi vlada in nanj pa so se zelo kritično odzvali v Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS-ju, je poročal Radio Slovenija.

Predlog novele zakona določa omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na največ štiri odstotke pogodbene vrednosti oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov, stroške nepremičninskega posredovanja pa bi v celoti nosil naročnik storitve. Do zdaj so se ti stroški porazdelili med najemnike in najemodajalce. Po predlogu pa bi se omejili tudi dodatni stroški, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam.

Zbornica za nepremičninsko poslovanje je zakon označila za neustaven in napovedala uporabo vse pravne možnosti. Glasovanje o zakonu bo v petek.

Nova pooblastila policistom

DZ bo obravnaval tudi predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim želi vlada nekoliko spremeniti določbe glede pridobivanja podatkov o letalskih potnikih, ter predloga novele zakona o nadzoru državne meje, ki po mnenju vlade zagotavlja učinkovitejše vodenje postopkov pri določitvi primerne višine odškodnine za lastnike zemljišč ob ograji na meji.

Predlog sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa predvideva, da bi pri reševanju vlog za državne štipendije črtali pravilo glede fiktivnega izračuna denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Tako bo upravičencev do državne štipendije več, nekateri pa se bodo uvrstili v nižji dohodkovni razred in s tem dobili višjo štipendijo.

Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, s katero naj bi to področje uskladili z evropsko direktivo.