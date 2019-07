Časopisa Dnevnik in Večer sta že pred časom napovedala združitev, saj to, po njihovih navedbah, narekujejo razmere na trgu. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Skupna družba Dnevnika in Večera bo imela na oglaševalskem trgu tiskanih medijev kar 40-odstotni delež in prav zato naj bi člani sveta Agencije za varstvo konkurence toliko časa premlevali o združitvi.

Dnevnik in Večer sta namreč prvo namero o povezovanju najavila že pred natanko letom dni. Očitno je svet AVK-ja zdaj vendarle presodil, da nova družba ne bo omejevala konkurence in ne bo zlorabila prevladujočega položaja. Glede na zaostrene razmere na medijskem trgu, ko se število kupcev dnevnih časopisov znižuje, obseg oglaševanja pa zmanjšuje, je združevanje pričakovana odločitev. Večer z naklado dobrih 19 tisoč in Dnevnik z več kot 21 tisoč izvodi lahko namreč s sinergijami izboljšata dobičkonosnost. Po nekaterih ocenah bi lahko tako družba zgolj z racionalizacijo stroškov dela prihranila milijon evrov.

Oba časnika sta sicer lani skupno pridelala za okoli poldrugi milijon čistega dobička. Sicer pa bi še naprej izhajala ločeno – kot Večer in Dnevnik, kar je pričakovano, glede na to, da imata vsak svoje bralce. Večer predvsem na mariborskem in Dnevnik na ljubljanskem območju. Vsak že skoraj 70 let.

V novi družbi naj bi časnika združila moči pri urejanju zunanje in notranje politike ter športa, medtem ko naj bi regionalne teme pokrivala ločeno. Vsaj delno bi se utegnili združiti tudi naročniški oddelki, trženje in administracija. Koliko zaposlenih bo odveč, je ta hip še nemogoče oceniti. Lastniki Bojan Petan iz DZS-ja, ki ima v lasti Dnevnik, ter Uroš Hakl in Sašo Todorovič iz Večera, naj bi namreč povezovanje predvidoma komentirali šele po uradni objavi Agencije za varstvo konkurence.