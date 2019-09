Premier Šarec in njegov državni sekretar Črnčec na srečanju LMŠ-ja. Foto: BoBo

Predsednik vlade Marjan Šarec se je pred nekaj tedni javno zavzel za gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. Še malo predtem se je srečal z ameriškim ministrom za energetiko Rickom Perryjem, ki je med drugim promoviral storitve gradnje jedrskih elektrarn, ki jih izvaja ameriška družba Westinghouse. Perry je srečanje opisal z besedami, da sta se Šarec in predsednik države Borut Pahor zelo zanimala za te oblike pridobivanja električne energije.

Šarec je o potrebi gradnje NEK-a 2 govoril tudi na ponedeljkovem intervjuju za TV Slovenija. "To nam narekuje realno stanje, to nam narekuje dejstvo, da Slovenija, če hoče biti uspešna, mora biti energetsko neodvisna."

Zdaj se izkazalo, da je eden izmed Šarčevih najožjih sodelavcev posredno povezan z Westingousom, enim izmed možnih graditeljev novega bloka in obenem enim največjih dobaviteljev jedrski elektrarni. Portal Požareport je poročal, da je državni sekretar Damir Črnčec za direktorico svojega zavoda, imenovanega Inštitut za globalno upravljanje (IGLU), imenoval Zvonko Truden. Ta je direktorica krške podružnice Westingousa.

Zastavlja se torej vprašanje, ali bi lahko Črnčec prek povezave s Trudnovo vplival na podporo Šarca Westingousu, pri čemer bi podjetje lahko dobilo obsežne posle.

Kabinet: Vse pristojne institucije so obveščene

Kabinet predsednika vlade je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil, da je Črnčec ob nastopu funkcije državnega sekretarja izpolnil vse obveznosti v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in o svojih funkcijah obvestil vse ustrezne institucije. "Predhodno je pridobil tudi mnenje, da ne gre za nezdružljivost funkcij," so pojasnili. Poudarili so še, da zavod, odkar je Črnčec nastopil funkcijo v kabinetu premierja, aktivno ne deluje.

"Vse lobistične stike državni sekretar v skladu s predpisi redno prijavlja in namigovanja za kakršne koli druge lobistične stike vidi kot zlonamerna," so zapisali.

Trudnova : Inštitut ne posluje

Po pisanju časopisa Dnevnik je Zvonka Truden računovodkinja, ki direktorsko funkcijo pri podružnici Westinghousa opravlja že od leta 1998, in organizira delo vzdrževalcev.

Ima tudi družinsko podjetje Truden & Truden, ki je januarja letos prevzelo vodenje računovodstva za inštitut IGLU, pa tudi vodenje podjetja samega.

"Takrat sem tudi spoznala gospoda Črnčeca. Naj še dodam, da od takrat zaradi funkcije ustanovitelja inštitut ne posluje in nima prihodkov niti zaposlenih," je Trudnova zapisala za tiskovno agencijo.

Dnevnik je izbrskal še eno povezavo, ki bi lahko bila pomembna. Kako je namreč Črnčec računovodstvo in vodenje svojega inštituta zaupal osebi, ki je prej ni poznal? Odgovor najdejo v Vidi Žurga. Žurga je bila namreč nekoč zaposlena v družbi Truden & Truden-R. Pozneje je prav Žurgova ustanovila Iglu, ga leta 2015 prodala Črnčecu, Črnčec pa je bil tudi njen študijski mentor. Danes je Žurgova članica uprave Telekoma.

Bodo gradili Američani ali Kitajci

Vodja oddelka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj je konec avgusta za Slovensko tiskovno agencijo sicer ocenil, da bi opremo za drugi blok JEK-a najverjetneje izdelovala in montirala podjetja iz Azije.

"V ZDA namreč že nekaj desetletij niso sposobni izdelati največjih kosov opreme za jedrske elektrarne, pri vodenju gradnje elektrarn v zasnovi podjetja Westinghouse, ki je gradil obstoječi blok v Krškem, pa se zdi, da so podjetja iz Kitajske časovno in cenovno močno prehitela ameriška podjetja," je dejal.