Rudolf Maister Vojanov je bil slovenski pesnik in general, ki je še posebej cenjen kot borec za severno mejo. Potem ko je 23. novembra 1918 s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško zeleno gardo, je najprej prevzel vojaško oblast, nato pa dokončno utrdil slovensko politično oblast v Mariboru. Foto: BoBo

Danes na velike dosežke Rudolfa Maistra opozarjajo zlasti člani društev, ki se povezujejo v Zvezo društev general Maister. Vodi jo Lučka Lazarev Šerbec, ki pojasnjuje, da je v zvezi 28 društev, skupaj pa imajo okoli 1.700 članov. Srečanje z več kot 200 udeleženci so pripravili danes v Veržeju, kjer društvo vodi vnuk Maistrovega borca Drago Fras. Ob spominsko ploščo, na kateri je zapisanih 21 imen Maistrovih borcev iz zdajšnje občine Veržej, so zbrani položili venec, potem pa poslušali kulturni program in predavanje ter si pripovedovali zgodbe svojih z Maistrom povezanih prednikov, je poročal Radio Slovenija.

"V vsakem izmed nas lahko najdemo precejšnjo mero Maistrovega domoljubja"

Že dopoldne so se Maistru poklonili v državnem zboru. Predsednik DZ-ja Dejan Židan, sicer tudi slavnostni govornik na proslavi, ki je potekala v Murski Soboti, je tako spomnil na pogum, domoljubje in odločnost generala. "Danes se dejstvo, da je Maribor z okolico slovenski, marsikomu zdi samo po sebi umevno, in ker je stoletje za nami, je to dejstvo tudi zelo oddaljeno. Zato je še toliko pomembneje, da na pogum, domoljubje in odločnost Rudolfa Maistra s soborci vestno opominjamo in se jim z vso hvaležnostjo tudi zahvaljujemo ter se jih spominjamo," je poudaril.

Dejan Židan je bil tudi slavnostni govornik na proslavi pred državnim praznikom. Foto: BoBo

Ob tem bi se morali po njegovih besedah vprašati, "kaj vsak izmed nas vsakodnevno prispeva k boljši družbi in ali smo danes vredni velikih dejanj naših predhodnikov". Današnji čas je po njegovem mnenju zaradi digitalizacije, rasti, staranja prebivalstva, podnebnih sprememb, zahtevnih gospodarskih okoliščin in migracij bolj zapleten, kot je bil čas pred dobrim stoletjem, a kljub temu nekatere pomembne vrednote ostajajo nespremenjene. "Prav zato sem globoko prepričan, da v vsakem izmed nas lahko najdemo precejšnjo mero Maistrovega domoljubja, odločnosti in tudi drugih odlik, ki so ga naredile, tudi s pomočjo zvestih borcev, tako izjemnega za slovenski narod," je še dejal.

"Maister ni okleval niti za trenutek"

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v svoji poslanici spomnil, da Maister "pri svoji odločitvi ni okleval niti za trenutek, da na lastno pest in odgovornost prevzame vojaško poveljstvo in se poda s soborci v boj za našo severno mejo".

Minister za obrambo Karl Erjavec, ki je z delegacijo položil venec k spomeniku generala Maistra pred ministrstvom za obrambo, pa je opomnil, da je bil general Maister vrhunski vojaški poveljnik, ki je ob koncu 1. svetovne vojne začutil, da prihaja zgodovinski trenutek: "To je bil čas, ko smo lahko izkoristili prvo priložnost za to, da pridemo do samostojne, neodvisne Slovenije. To so bile sanje številnih generacij, številni so dali svoje življenje za ta cilj. Dejanje generala Maistra zato štejem kot prvi korak k naši državi."