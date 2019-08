Povečuje se število vloženih vlog za bivanje v domovih starejših na zalogo, so zapisali na ministrstvu. Foto: Pixabay

Denar za višje stroške dela so morali tako najti tudi drugje, to pa pomeni manj nujno potrebnih investicij, vzdrževalnih del, pa varčevati morajo pri sanitetnem materialu, je za TV Slovenija poročala Špela Lobe. Kako se bo odzvala vlada?

Če v tem proračunu ne bo več sredstev za starejše, potem bodo vse obljube padle v vodo. To čakanje je skrajno sprevrženo in neprimerno in to se more nehati. Biserka Marolt Meden, društvo Srebrna nit

Dom za starejše Vič, enota Bokalce. Stavba je stara in ni več niti potresno, niti požarno varna. Ker so se stroški za plače zaposlenih povečali, bodo morale počakati vse nenujne investicije. "Na primer ne bomo naredili dodatnih treh tušev v stari stavbi, ki bi bili nujno potrebni, da bi se stanovalci lahko sami stuširali, ne bomo zamenjali v pritličju jaškov, ki so dotrajani," je navedla direktorica doma za starejše Vič Rudnik Melita Zorec.

Od začetka leta do 1. oktobra, ko bodo dobili več denarja, na Viču vsak mesec poslujejo s 25 tisoč evri minusa. Tako je stanovalcem težko zagotavljati najboljše možne storitve, priznava direktorica. »Je v bistvu iz meseca v mesec težko, mi gledamo, da naši stanovalci ne čutijo tega, da dostojno poskrbimo za njih, ampak na dolgi rok to ne bo šlo,« je nadaljevala.

V Skupnosti socialnih zavodov državo pozivajo, naj dolgotrajna oskrba končno postane ena od prioritet.

Kje se bo našel denar?

"Vsi zakoni o dolgotrajni oskrbi, ki jih obljubljajo, še vedno nimajo rešenega najbolj bistvenega problema, kje bomo našli dodaten denar? Če ga država ne zmore poiskati, more ljudem in njihovim svojcem povedat, žal ostali ste na svojem," je pojasnil Jaka Bizjak iz skupnosti socialnih zavodov, da bo morala država, če ne bo rešila položaja, ljudem priznati, da se bo moral znajti vsak sam, kakor ve in zna.

Kje se bo našel denar za dolgotrajno oskrbo? Foto: AP

Zahtevmo jasne odgovore pa je v pismu vladajoči politiki zapisala Biserka Marolt Meden iz društva Srebrna nit. Koliko domov za starejše , varovanih stanovanj, vasi za osebe z demenco, bo država zgradila v naslednjih letih?

"Če v tem proračunu ne bo več sredstev za starejše, potem bodo vse obljube padle v vodo. To čakanje je skrajno sprevrženo in neprimerno in to se more nehati," je opozorila Biserka Marolt Meden iz društva Srebrna nit. Odgovore bo društvo Srebrna nit dobilo konec septembra, ko so vabljeni na sestanek z ministrom za zdravje in ministrico za delo.

Dodatne kapacitete s pomočjo koncesij

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi javnega razpisa podelilo koncesije za skupno 928 mest v domovih za starejše, dodatna mesta pa bodo na voljo po izgradnji novih zmogljivosti v letih 2019 in 2020, so zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje poslanke SDS Karmen Furman.

Dodatne zmogljivosti zagotavljajo tudi v javnih domovih, zlasti za namestitev oseb z demenco. V okviru javnih zavodov so bile med zadnjimi odprte nove enote v domu v Škofji Loki in v Domu Nine Pokorn Grmovje.

V gradnji je tudi nova enota doma upokojencev Center Ljubljana ob Regentovi cesti, ki bo imela eno bivalno enoto in dve enoti za stanovalce z demenco ter bo sprejela 44 oseb. V letu 2019 poleg sofinanciranja gradnje enote na Regentovi cesti v Ljubljani ministrstvo sofinancira še izgradnjo dveh oddelkov za stanovalce z demenco v Domu upokojencev Postojna, so zapisali.

Letos za investicije milijon evrov

V proračunu ministrstvo za investicije v domove za starejše letos namenja okoli 1,08 milijona evrov, so sporočili z ministrstva. Kot so še zapisali na ministrstvu, je bilo 12. avgusta skupno 10.033 prošenj za bivanje v domovih. Pri podatkih o čakajočih so evidentirani tisti, ki pošljejo prošnjo, ki je lahko aktualna ali poslana na zalogo.

Kapacitete v domovih za starejše povečujejo predvsem s koncesijami zasebnikom. Foto: Pixabay

Kot aktualna se denimo vodi prošnja, ki jo prosilec odda za enoposteljno sobo v točno določnem domu. Če se mu medtem ponudi mesto v dvoposteljni sobi v drugem domu za starejše in to možnost zavrne, njegova prošnja še vedno ostane zabeležena kot aktualna za želeno namestitev. Po navedbah domov za starejše je tako med aktualnimi prošnjami približno desetina takih, ki so zainteresirani za takojšen sprejem, kar pomeni, da v tem trenutku primanjkuje med 900 in 1000 mest, so še poudarili na ministrstvu.

Alternative institucionalizaciji

V resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva od 2013 do 2020 je sicer predvidena predvsem krepitev storitev v skupnosti kot alternative institucionalizaciji prek oskrbe in pomoči na domu. V preteklosti se je v Sloveniji namreč podpiralo predvsem razvoj institucionalnega varstva starejših, mnogo manj pa razvoj storitev v skupnosti.

Na ministrstvu so v odgovoru na poslankino vprašanje poudarili še, da koalicijski sporazum za mandatno obdobje od 2018 do 2022 predvideva vzpostavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe s sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi.

Cilj sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je izboljšanje dostopnosti storitev, poenotenje pravic do dolgotrajne oskrbe, enotna ocena upravičenosti, integrirana mreža izvajalcev in koordinirano izvajanje vseh storitev dolgotrajne oskrbe ter hitrejši razvoj storitev v skupnosti.