V paketu davčnih sprememb so predlogi sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Da bodo lahko vse štiri novele zakonov uveljavljene 1. januarja 2020, jih DZ obravnava po nujnem postopku. Foto: DZ/Borut Peršolja

Po poročanju Radia Slovenija je napovedana rekordno dolga razprava o davčnem svežnju. Vsebinske spremembe pri dohodnini bodo vplivale na višje neto plače, na drugi strani bodo morala podjetja z dobičkom, ne glede na olajšave, plačati najmanj 7-odstotno efektivno stopnjo davka od dobička. Gre za davčno optimizacijo, saj primerjalne analize kažejo, da pri nas navzgor odstopa obdavčitev dela, nekoliko manj pa je obdavčen kapital.

Lestvica za odmero dohodnine bo nekoliko prijaznejša do zaposlenih, saj se bodo v vseh petih davčnih razredih meje zvišale, v drugem in tretjem pa se bosta za eno odstotno točko tudi znižali stopnji davka.

Zvišuje se tudi splošna olajšava in spreminja dodatna splošna olajšava. V prvem razredu pri obdavčitvi ne bo sprememb, srednji razred bo plačal do 120 do 600 evrov manj dohodnine na leto, v najvišjih dveh razredih pa bo dohodnina nižja od tisoč do dva tisoč evrov.

Trije predlogi opozicije

V SDS-u želijo doseči dodatno zvišanje mej vseh davčnih razredov ter dodatno znižanje stopenj davka za vse. V NSi-ju bi dodatno razbremenili le tiste z najvišjimi plačami, in sicer naj bi se v najvišji razred s 50-odstotno obdavčitvijo uvrščali le zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 80.000 evrov, kar je prvotno predlagala tudi vlada, a je odbor DZ-ja za finance na predlog koalicije to mejo znižal na 72.000 evrov.

Poslancem Levice se zdijo predlagane spremembe nepravične do tistih z najnižjimi prejemki. Koristile bodo predvsem najbogatejšim zaposlenim ter povzročile velik izpad prihodkov v proračunu, opozarjajo. Zato so vložili dopolnilo, naj lestvica za odmero dohodnine ostane takšna, kot je zdaj.

Izpad prihodkov zaradi razbremenitev pri dohodnini se bo deloma nadomestil z zvišanjem obdavčitve kapitala. Po novem bodo kapitalski dobički obdavčeni s 27,5 odstotka, prav tako prihodki od najemnin. Uvaja se tudi minimalna stopnja obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov.