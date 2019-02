Predstavniki zunajparlamentarnih strank, civilnih pobud in društev, ki sestavljajo listo Povežimo se, so v Ljubljani podpisali izjavo o sodelovanju. Foto: Katja Sreš

"Povezava med Evropo in Slovenijo je bolj ali manj prazna. Verjamem, da se jo da zapolniti, tudi z majhnimi stvarmi, ker na koncu sprememba ni noben velik ukrep ali velika odločitev, temveč množica malih korakov," je povedala Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja in nosilka liste Povežimo se.

Lista se v svojem programu med drugim zavzema za zaščito zraka, ki ga dihamo, in vode, ki jo pijemo. Zagovarjajo tudi omejitev rabe plastike, ki je ni mogoče reciklirati, ter zmanjšanje količine odpadkov, ki gredo v sežig.

Listo Povežimo se sestavljajo Piratska stranka, SMS Zeleni, Delavska stranka, Solidarnost, Lista kolesarjev in pešcev, Odprto Celje, Zavod Up in civilna iniciativa LF. Njihovi predstavniki so v Ljubljani podpisali izjavo o sodelovanju. Zgojznikova pa je ob podpisu povedala, da sta jo h kandidaturi po desetih letih aktivizma napeljali tudi uspešna akcija Očistimo Slovenijo in ljudje, ki so se pripravljeni zavzeti za pravice ljudi in okolja.

Težav ne moremo več reševati le na državni ravni

"Podnebne spremembe so dejstvo, vendar pa še ne vemo, kako se lotiti te problematike," je dejala in opozorila, da je politika pri okoljskih vprašanjih zaspala. Dejstvo, da v Sloveniji ni zelene stranke, ki bi zelene teme nagovorila tako, da bi ljudje pristopili zraven, je zanjo poraz.

Kot je poudarila, težav današnje družbe, kot so podnebne spremembe, prehod v digitalno družbo in krčenje civilne družbe, ne moremo reševati na državni ravni, temveč je potrebna vpetost v evropsko politiko. Po njenem mnenju od trenutnih predstavnikov nismo dobili dovolj, hkrati pa se nismo dovolj umestili kot država, ki ima svoj potencial in odlične razmere za visok življenjski standard in veliko primerov dobrih praks.

Na listi Povežimo se, ki so ji podporo izrekli evropski zeleni, sta za zdaj dva kandidata, poleg Zgojznikove še podpredsednik Piratske stranke Boštjan Tavčar, preostala mesta pa so še odprta. Foto: Katja Sreš

Potrebujemo enotno socialno politiko

Kot poudarjajo, Evropa potrebuje enotno socialno politiko, ki se bojuje proti revščini in zmanjšuje neenakost. Zavzemajo se za izkoreninjenje korupcije, zagotovitev poštenega plačila za delo in pogojev za razvoj potencialov mladih.

Po njihovem mnenju mora Evropa razviti krožno gospodarstvo, ki bo omogočilo kakovostna delovna mesta, socialno vključenost in odpornost proti krizam. "Preprečimo utajo davkov, podprimo vlaganje v raziskave in razvoj ter izkoristimo ves potencial informacijskih tehnologij," piše v ključnih poudarkih kampanje liste.