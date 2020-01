Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

Vse več lastnikov nepremičnin v Sloveniji se odloča za turistično oddajanje prek tujih oglaševalskih portalov, kakršna sta Airbnb in Booking. Finančna uprava ugotavlja, da ob tem številni ne obračunavajo DDV-ja, zato bodo v začetku leta poostrili nadzor.

Slovenskemu turizmu se sicer, kot kaže, spet obeta rekordno leto. Od januarja do oktobra so turistični delavci našteli več kot 14 milijonov nočitev, kar glede na enako obdobje lani pomeni 1,6-odstotno rast. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa približno tretjina turistov nastanitve rezervira prek tujih spletnih rezervacijskih sistemov, kakršna sta Booking in Airbnb.

Zavezanci, ki oddajajo prek Airbnbja in Bookinga morajo oddati mesečne obračune

Po podatkih finančne uprave je v lanskem letu nepremičnine oddajalo nekaj manj kot 3200 lastnikov, skoraj dvakrat več kot pred tremi leti. Vsi, ki imajo registrirano dejavnost, morajo do konca marca oddati letni obračun. "Če zavezanci nepremičnino oddajajo prek spletnega portala, ki ima sedež v tujini, kot sta na primer Airbnb ali Booking, se morajo registrirat tudi za DDV iz tega naslova in v skladu s tem oddajati mesečne obračune," Stojan Glavač s Finančne uprave RS.

Zavezanci morajo obračune oddajati vse leto, torej tudi za tiste mesece, ko niso imeli prilivov. V tem primeru morajo oddati tako imenovane prazne obrazce. Če tega ne storijo, najprej prek sistema e-davki dobijo opozorilo finančne uprave."In v kolikor se na samo obvestilo ne odzovejo, potem žal sledi globa ki pa je v razponu od najmanj 2000 evrov naprej," pojasni Glavač.

Globa za nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem sicer znaša od 400 do 30.000 eurov. Globa za nepredložitev obračuna DDV-ja pa od 2.000 do 125.000 evrov.