Igor Šoltes, poraženec evropskih volitev, se je prijavil na mesto direktorja Uradnega lista. Foto: BoBo

Predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović je potrdila informacije portala Požareport, da je Slovenskemu državnemu holdingu in v vednost upravi, nadzornemu svetu, pooblaščencu za skladnost in integriteto prijavila pritiske v povezavi z imenovanjem Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. Obvestila je tudi nadzorni svet Uradnega lista, ki mu predseduje, in navzoče na torkovem sestanku na SDH-ju, prav tako je pritiske v torek prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije.

"Name se je vršil pritisk na izbor direktorja z navodilom, koga naj se imenuje in komu naj se poroča," je pojasnila. Kot je navedeno v dopisu, ki ga je objavil Požareport, jo je 21. avgusta poklical generalni sekretar največje vladne stranke LMŠ Brane Kralj, ki ji je naročil, da "država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršno koli komunikacijo z SDH-ja".

Kralj: Moj namen je bil povedati le, da se mi Šoltes zdi dober kandidat

Kralj je za STA potrdil, da je klical Prijovićevo glede imenovanja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. A kot je dejal, je želel zgolj povedati, da je Šoltes dober kandidat: "Poklical sem gospo Ireno Prijović in ji omenil, da bi bil Igor Šoltes lahko dober kandidat za direktorja Uradnega lista. Obžalujem, da je gospa razumela to kot pritisk, kajti namen mojega klica je bil zgolj povedati, da je nekdanji predsednik Računskega sodišča in kandidat Desusa na evropskih volitvah po moji oceni dober kandidat za to mesto," je pojasnil Kralj. Na vprašanje, ali bo sprejel odgovornost in odstopil, za zdaj ni želel odgovoriti. Premier in predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec od Kralja do četrtka zahteva pojasnila glede očitkov o političnih pritiskih pri kadrovanju.

Prijovićeva se je zaradi vsebine klica obrnila na institucije, ki so po njenem mnenju za to pristojne. Pritiske je prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije in SDH-ju, ki je 100-odstotni delničar Uradnega lista. Spomnila je, da je bila v to družbo imenovana prek SDH-ja in njemu tudi poroča. "Mislim, da je to dovolj močan znak, zdaj so na vrsti druge institucije in prizadeti, da v povezavi s tem ukrepajo," je dodala.

Igor Šoltes je bil vodilni kandidat DeSUS-a na evropskih volitvah, a je ostal pred vrati Evropskega parlamenta. Nato se je prijavil na razpis za direktorja Uradnega lista. Kadrovski postopek imenovanja direktorja še poteka, datuma odločanja še ni, je pojasnila Prijovićeva, sicer izvršna direktorica združenja nadzornikov.

Kralj se na očitke še ni odzval. Podrobnosti bo Prijovićeva pojasnila KPK-ju na četrtkovem sestanku. Za zdaj želi povedati to, kar je navedla v dopisu, ki je zakrožil v javnosti.