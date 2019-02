Foto: BoBo/Borut Živulović

Civilna iniciativa Dovolj je povezuje dejavne katoličane različnih strokovnih profilov, ki so se bodisi neposredno bodisi posredno srečali s spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi na Slovenskem. Kot je na novinarski konferenci povedal član iniciative Igor Vovk, sicer član Zavoda Iskreni, je civilna iniciativa nastala, ker so prepričani, da Katoliška cerkev na Slovenskem naredi premalo, da bi zaščitila žrtve spolnih zlorab, in da proti storilcem ne ukrepa konkretneje, hitreje in odločneje.

"Zelo težko je poslušati izpovedi žrtev spolnih zlorab, še težje pa je poslušati, da jih odgovorni niso vzeli resno. Številnim storilcem se nič ni zgodilo, ukrepanje, če je bilo, pa je bilo preblago. Tega v prihodnje ne bomo več tolerirali, ne glede na to, kako visok cerkveni dostojanstvenik je bil v dejanja vključen," je poudaril Vovk.

S člani iniciative in številnimi strokovnjaki z različnih področij je od danes naprej mogoče stopiti v stik prek spletne strani dovolj.je, ki je po Vovkovih besedah varen prostor za izpovedi žrtev spolnih zlorab in za prijave spolnih zlorab cerkvenih predstavnikov.

Od Slovenske škofovske konference (SŠK), škofov in redovnih predstojnikov med drugim zahtevajo ničelno toleranco do spolnih zlorab, pričakujejo, da bodo resno vzeli vsak naznanjen primer suma spolne zlorabe pastoralnega delavca in da bodo ob vsakem sumu na spolno zlorabo domnevnega storilca nemudoma odstranili z vseh položajev, na katerih bi bile mogoče nadaljnje spolne zlorabe.

Iniciativa prihaja iz Zavoda Iskreni. Foto: BoBo/Borut Živulović

Seznanili nadškofa Stanislava Zoreta

Član iniciative in pravni zastopnik nekaterih žrtev v cerkvenih postopkih Tomaž Pisk je dejal, da se smernice za ravnanje ob zlorabah, ki so jih slovenski škofje v novi različici sprejeli leta 2014, ne izvajajo v celoti. Poudaril je tudi, da k prijavi zlorab klerikov na spletni strani dovolj.je spodbujajo vse, tudi če je od zlorabe preteklo že nekaj let in če je storilec že umrl.

Z iniciativo so njeni člani pretekli teden seznanili ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika SŠK-ja Stanislava Zoreta. Nastala pa je dva dni pred srečanjem predsednikov vseh škofovskih konferenc v Vatikanu na temo zaščite mladoletnih v Cerkvi. Posvet, ki bo potekal od četrtka do nedelje, se bo osredotočil na odgovornost in transparentnost dela škofov, ki so v preteklosti prikrivali spolne zlorabe, ter na to, kako ta dejanja v prihodnje preprečiti.

SŠK: Pri nas velja ničelna stopnja tolerance do spolnega nasilja

Prav danes je SŠK, ki predstavlja najvišjo ustanovo Katoliške cerkve v Sloveniji, v sporočilu za javnost zagotovil, da v Katoliški cerkvi velja ničelna stopnja tolerance do vsakega primera spolnega nasilja in da je Katoliška cerkev svetovna verska skupnost, ki je na področju zaščite otrok v svetovnem in lokalnem merilu storila največ.

Ob tem so pri SŠK-ju nanizali nekaj ukrepov na tem področju, med katerimi je tudi leta 2009 ustanovljena ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab. Kot je razvidno iz statističnih podatkov, je leta 2017 skupina obravnavala dve prijavi spolnega nasilja. Ob tem je SŠK navedel tudi število sodelavcev v Cerkvi, in sicer je 1.018 duhovnikov, 649 je katehetov in katehetinj, 482 je redovnic, 30 je diakonov in 14 škofov.