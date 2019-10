V islamski skupnosti poudarjajo, da se niso nikoli odrekli dialogu. Foto: BoBo

Na omenjeni seji bi člani sveta kot prvi dve točki obravnavali predlog islamske skupnosti, da se otrokom islamske veroizpovedi v vrtcih in šolah zagotovi prehrana brez svinjskega mesa oziroma masti, ter pomisleke islamske skupnosti glede načina registracije verskih skupnosti v Sloveniji.

Poznič se je odločil preklicati sejo, ker je po njegovih navedbah islamska skupnost odklonila nadaljnji dialog z državo in drugimi verskimi skupnostmi o vprašanjih, ki jo zadevajo. Izrazil je tudi zaskrbljenost nad tem, ker da je dialog temelj vsake demokratične družbe in sožitja.

V islamski skupnosti so v posebni izjavi navedli, da je prišlo do napačne interpretacije njihovega stališča. Kot so zapisali, je predstavnik islamske skupnosti v svetu vlade Nevzet Porić predsedniku sveta Pozniču predlagal le, da obe omenjeni točki umakne s seje, ker da je prej smiselno končati prejšnje točke, ki niso bile nikoli dokončno zaključene oziroma da je pred odpiranjem novih vprašanj smiselno zaključiti vsaj eno. Med nedokončanimi obravnavanimi zadevami omenjajo vprašanje socialnih prispevkov imamov, duhovno oskrbo v zavodih zaprtega tipa in obrezovanje dečkov iz verskih razlogov.

Strasti se pomirjajo

"Islamska skupnost tako ni nikoli zavrnila dialoga z državo ali drugimi verskimi skupnostmi v okviru delovanja pristojnega sveta vlade," so poudarili. Dodali so, da si bo islamska skupnost "še naprej trudila za strpen, kulturen in demokratičen dialog glede verskih vprašanj v Sloveniji in sodelovala v okviru vseh institucij in teles, kamor bo povabljena". Pozniču so tako predlagali, naj sejo sveta skliče in na dnevni red uvrsti katero od vprašanj, o katerih so že razpravljali.

Na ministrstvu za kulturo pa so v odzivu na izjavo islamske skupnosti strasti nekoliko pomirili. Kot so zapisali, se v postopku sklica seje sveta vlade za dialog o verski svobodi, predvidene za 9. oktober, ni zgodilo nič izjemnega. "Predvsem je pomembno, da vsa nesoglasja rešujemo na tvoren in dialoški način. Naš dialog z islamsko skupnostjo nadaljujemo, kar pomeni, da si bomo prizadevali za čim bolj tvorno razpravo udeležencev dialoga," so zapisali.