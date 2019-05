Nekdanja predsednica uprave, ki je bedela nad 11 milijard vrednim državnim premoženjem, bi morala v vsakem trenutku nedvoumno ovreči sume, da je dopustovala pri kupcu slovenskega premoženja. Foto: BoBo

Kostić, ki ima v lasti devet največjih in najprestižnejših vil v tem letovišču, je poslovnež dvomljivega slovesa, ki meša karte tudi v slovenskem turizmu. Nakup Kempinskega, hotela Palace, naskok na vse hotele v Portorožu, Gorenjska banka, Aerodrom Portorož; največ lastništva pa je pridobil prav v času, ko je SDH vodila Lidija Glavina.

Njen partner je lansko poletje na svojem Instagramu objavil dve fotografiji z letovanja v letovišču Dukley Gardens, ki nosita datuma 9. in 10. avgust. Je naključje, da je Glavina dopustovala tam kmalu za tem, ko je Gorenjska banka prešla v Kostićeve roke konec lanskega junija? Pri čemer mu je vanjo, kot so takrat poročali tudi številni slovenski mediji, pomagal odpirati vrata SDH.

"Vsekakor dejanja, ki so bila storjena, kažejo na to, da se je določena preferenca za določenega kupca tako ali drugače izražala iz posla v posel, iz sestanka v sestanek. Za katerega kupca? To je AIK banka Miodraga Kostića," je za TV Slovenija povedal ekonomist Bogomir Kovač. Odgovorni urednik portala Portal Plus Dejan Steinbuch pa pravi, da je Glavina "ves čas delovala v skladu z navodili".

Do kod sežejo poznanstva? Je bil dopust v Budvi nagrada za prave odločitve? Glavino smo vprašali, ali jo je v letovišče povabil Kostič in ali je letovala v kateri izmed njegovih vil. Najprej nam je odgovorila, da je izbira letovanj njena osebna zadeva in da sicer letuje na različnih lokacijah v različnih državah. Namigovanja zavrača, Kostića pa da pozna izključno poslovno.

Vztrajali smo, ali se ji ne zdi nenavadno, da ob vseh destinacijah tega sveta dopustuje v Budvi prav v obdobju Kostičevega prevzemanja banke, in naj nedvoumno pove, kje v naselju je dopustovala in kdo je plačal račun. Prosili smo jo, naj nam račun pokaže.

V drugo je odgovarjala kar služba za stike z javnostmi SDH-ja, in sicer da Lidija Glavina ni več predsednica uprave in da "je šlo za zasebni dopust, ki ga je plačala sama".

Računa Glavina ni pokazala. Pri tem ni nezanimivo, da je dobro uro po naših prvih vprašanjih njen partner zaklenil profil na Instagramu. Nekdanja predsednica uprave, ki je bedela nad 11 milijard vrednim državnim premoženjem, bi morala v vsakem trenutku nedvoumno ovreči sume, da je dopustovala pri kupcu slovenskega premoženja.

Ponovimo: Kostič je namreč prav pod njenim vodstvom prišel do več slovenskega državnega premoženja. Pod čudnimi okoliščinami, potihoma, med lanskimi božičnimi prazniki – tudi do letališča Portorož. Tudi na policijo smo že naslovili vprašanja, ali posle nekdanje izvršne direktorice preiskuje, odgovore še čakamo.