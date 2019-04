Na mesto namestnika poveljnika sil je imenovan brigadir Franc Koračin, dolžnosti načelnika štaba v poveljstvu sil pa prevzema polkovnik Ivan Mikuž. Foto: BoBo

Erjavec je na predlog načelnice Generalštaba Slovenske vojske generalmajorke Alenke Ermenc na podlagi zakona o obrambi 5. aprila razrešil poveljnika poveljstva sil brigadirja Miho Škerbinca. Razlog je bil med drugim, kot je tedaj izhajalo iz Erjavčevih izjav, incident z nočnim streljanjem z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku, za kar nista vedela niti obrambno ministrstvo niti načelnica Ermenčeva. Erjavec je tedaj navedel, da se je v zadevi Poček "zgodila ignoranca usmeritev ministra, da se po 23. uri ne izvajajo urjenja s težko oborožitvijo". Za Večer je Erjavec znova pojasnil, da dejavnosti na Počku niso potekale v skladu s sklepom vlade, ki ne omogoča nočnega streljanja s kalibri 120 milimetrov. Po poročanju Večera se tudi izkazuje, da Škerbinc ni imel nobenih tovrstnih ukazov.

Obenem je vojaška obveščevalna služba na Erjavčev ukaz zaslišala 25 vojakov v povezavi z informacijami, da naj bi Škerbinc razlagal okoliščine glede zdravstvenega stanja Ermenčeve. Komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Erjavcu očita zlorabo položaja in nezakonito ravnanje, medtem ko Erjavec to zanika. OVS tudi naj ne bi dobil potrditve, da bi Škerbinc obrekoval Ermenčevo, Erjavec pa je za Večer znova navedel, da postopek OVS-ja glede tega še ni končan. Obenem je tudi zatrdil, da razrešitev Škerbinca nima zveze z dogodki na Počku niti z morebitnim obrekovanjem, ampak je to bil predlog Ermenčeve.