Minister Medved je nad očitki dela županov presenečen. Foto: BoBo

Medved je poudaril, da je star miselni vzorec, da sta vlada in občine na popolnoma različnih bregovih, napačen in popolnoma odveč. Po njegovih besedah sta ministrstvo in vlada vseskozi v dialogu z občinami, ki so popolnoma enakopravne članice njihove delovne skupine.

Minister za javno upravo meni, da je do hude krvi pri nekaterih županih prišlo, ker so po dogovoru vlade z javnim sektorjem za dvig plač občinska združenja ves čas ponavljala, da je z novim zakonom o financiranju občin treba kompenzirati tudi za primanjkljaj zaradi dviga plač ter s tem spremeniti formulo izračuna primerne porabe občin.

Spreminjanje formule, ki je po besedah ministra precej večplastna, se mu poleg zahtevnega dialoga o znižanju stroškov občin sicer zdi prevelik zalogaj. "Formula je nekakšna vezna posoda, ko vzameš na eni strani in premestiš na drugo stran, je potem nekje več, drugje pa manj," je opozoril Medved.

Hkrati pa je poudaril, da so spremembe financiranja občin zaenkrat zgolj predlog in bo šele javna razprava pokazala, kaj je sprejemljivo za najširši krog občin in državni proračun. Šele po tem bo prišlo do pravega predloga zakona, je dodal.

"V tem trenutku na ministrstvu od vseh treh združenj občin pričakujemo, da se bodo okrog sprememb formule poenotili in podali skupen ter usklajen predlog. Tak predlog pa bo potem vsekakor sprejemljiv tudi za vladno stran," je poudaril Medved. Pričakuje tudi, da bodo občinska združenja, če bodo ugotovila, da je sprememba formule nesprejemljiva, sama umaknila predlog, da je treba primanjkljaj zaradi dviga plač v javnem sektorju kompenzirati skozi to formulo.

Poudaril je še, da v delovni skupini znižanja stroškov ne nameravajo vezati neposredno na višino povprečnine, kar je bil tudi cilj ob začetku priprave tega svežnja zakonov. S finančnim ministrstvom se do sedaj še niso uskladili glede višine povprečnine, ta dialog bo z občinami stekel še pred koncem tega meseca, je napovedal.

Opozoril pa je, da na ministrstvu za javno upravo pričakujejo, da bodo glede na pretekle dosežene dogovore in glede na izračun povprečne porabe občin v zadnjih štirih letih z občinami hitro našli skupni jezik. Pričakuje tudi, da bo tako višina povprečnine precej višja od izračuna, ki ga je objavilo finančno ministrstvo.

Delovna skupina, ki jo koordinira ministrstvo za javno upravo, se bo ponovno sestala konec tega meseca in takrat bo ponovno priložnost za pogovor o omenjeni problematiki. Minister Medved je še dodal, da se vladna stran zaveda stroškov, ki jih imajo predvsem podeželske občine z veliko površino in razvejano cestno strukturo, zato ne želi te občine v ničemer prikrajšati.