V Levici so bili po evropskih volitvah razočarani.

Stranka Levica je na volitvah v Evropski parlament 26. maja dosegla 6,43 odstotka glasov, kar ni zadostovalo za mesto evropskega poslanca. Razočaranja v stranki niso skrivali, v volilni kampanji pa je zlasti zaradi medijskih nastopov več kritik letelo na nosilko liste in poslanko Violeto Tomić. Pojavila so se tudi nekatera namigovanja o napetostih v stranki.

Luka Mesec je na današnji novinarski konferenci, ki je bila namenjena pozivu vladi k ustavitvi prodaje Abanke, zavrnil ugibanja v časopisu Svet24 o tem, da naj bi Tomićeva zamrznila članstvo v stranki. Po besedah Mesca je bila prisotna na seji sveta in je potrdila, da ostaja članica stranke. "Ni viharja, o katerem beremo danes v nekaterih časopisih," je dodal.

Mesec je kandidiral na zadnjem mestu strankine liste za Evropski parlament.

V Evropski parlament so bili z liste SDS in SLS izvoljeni Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič, z liste SD Tanja Fajon in Milan Brglez, z liste LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, z liste NSi pa Ljudmila Novak.