Šarec je znova pozval Banko Slovenije k temu, naj razmisli o uvedbi ostrejših pogojev pri bančnem kreditiranju. Foto: MMC RTV SLO

Kot je povedal Šarec, bo ministrstvu za finance naložil pripravo zakona o jamstveni shemi za tiste mlade, ki jih ukrepi Banke Slovenije omejujejo pri najemu bančnih posojil.

"Za mlade je reševanje stanovanjske problematike pereča težava. Za nas je najpomembneje, da mladi tako v mestih kot na podeželju lahko čim prej pridemo do stanovanja," je v izjavi za javnost po srečanju s Šarcem povedala predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna.

Vlada je za reševanje stanovanjske problematike že pripravila predlog stanovanjskega zakona, ki je do 28. novembra v javni obravnavi. Z mladimi so se dogovorili, da nanj pisno podajo svoje predloge, je povzel Šarec. Razhajanj ni veliko, še največ na področju kratkoročnega oddajanja za turistični namen.

Šarec je spomnil, da naj bi nov stanovanjski zakon po načrtih med drugim omogočil več javnih najemnih stanovanj, nakup stanovanja tudi prekarcem in učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob tem pripravlja še analizo na področju študentskih domov.

Šarec je znova pozval Banko Slovenije k temu, naj razmisli o uvedbi ostrejših pogojev pri bančnem kreditiranju. "Premisli naj o tem, kako je z njimi izničila učinke na gospodarsko rast, ki jih prinaša sprejeta davčna reforma," je dejal.

Ali se bodo deležniki v petek sešli na to temo ali ne, Šarec ne ve. "Srečanje bi bilo smiselno, če bi nam Banka Slovenije sporočila, da je pripravljena vsaj omiliti ta ukrep ali da je pripravljena razmisliti. Če pa menijo, da je to, kar delajo, prav, in so v nekem svojem svetu, ne vem, zakaj bi takšno srečanje bilo," je menil.