Maturitetni esej je krona znanja maternega jezika. Foto: RTV SLO/Špela Šebenik

S prvo izpitno polo ‒ esejem iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika se torej začenja spomladanski rok splošne mature. Letošnji tematski sklop se glasi Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah, dijaki zadnjih letnikov gimnazij pa so morali prebrati romana Angel pozabe Maje Haderlap in Francoski testament Andreїa Makina. Esej sicer mladim predstavlja enega zahtevnejših delov splošne mature, je za Radio Slovenija poročala Špela Šebenik.

Maturitetni esej je po besedah profesorice slovenščine na Gimnaziji Šentvid Irene Velikonja Kolar krona preverjanja znanja slovenščine. "Z esejem maturantje dokažejo, da znajo o izbrani literarni temi poglobljeno razmišljati, da znajo do nje vzpostaviti določen osebni odnos, dokazujejo pa tudi svojo pismenost," je dejala. Mladi največ točk izgubijo, ker ne sledijo navodilom, in zaradi jezikovnih napak, zaradi česar za pravopis neredko prejmejo nič točk.

Zakaj med mladimi upada znanje materinščine?

Znanje jezika v zadnjih letih med mladimi upada. Profesor Drago Meglič z II. gimnazije Maribor to povezuje s slabo bralno kulturo v časih drsanja s prsti po zaslonih pametnih telefonov, družbenih omrežij in digitalizacije. "Če dijaki niso bralci, je to lahko velik manko, ki ga je težko čez noč odpraviti," je opozoril.

Medtem ko je matura zasidran način preverjanja znanja gimnazijcev, pa se nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli nenehno spreminja. Foto: Pixabay

NPZ se nenehno spreminja

Medtem ko je matura zasidran način preverjanja znanja gimnazijcev, pa se nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli nenehno spreminja. Nekdanja ministrica Maja Makovec Brenčič je lani vnovič uvedla poskusno nacionalno preverjanje znanja za tretješolce iz slovenščine in matematike. Aprila je šest tisoč tretješolcev na izbranih šolah že pisalo omenjena testa. Zdajšnji minister Jernej Pikalo sicer še ne ve, ali bo ohranil nacionalno preverjanje znanja v tretjem razredu ali morebiti kaj spremenil v šestem in devetem razredu, je za Radio Slovenija poročala Nataša Lang.

Cilj nacionalnega preverjanja znanja je, kot poudarjajo na šolskem ministrstvu, pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Šolska politika in strokovna javnost ne razmišljata, da bi ga ukinili, kot je to zahtevala skupina staršev v peticiji na začetku leta. Po dostopnih podatkih v Evropi učenci le na Češkem, v Grčiji, v Liechtensteinu, v Wallesu in v nemško govorečem delu Belgije ne pišejo nacionalnih standardiziranih preizkusov znanja.

Otroci z vzhoda občutno slabši

Po mnenju strokovnjakov je slovenski problem, da šolska politika nima resnega odgovora na vsakoletne izide učencev na NPZ-ju. Damijan Štefanc z ljubljanske filozofske fakultete že dlje časa opozarja na ponavljajočo se ugotovitev, da učenci iz vzhodnih regij dosegajo na tem zunanjem preverjanju znanja občutno nižje rezultate kot njihovi vrstniki v osrednjih in zahodnih regijah.

"Obstajajo nesprejemljive razlike v dosežkih otrok, očitno bo treba razmisliti, s kakšnimi ukrepi bomo zagotovili, da bodo imeli vsi otroci možnost priti do enako kakovostne izobrazbe, politika ne more reči, to je nekaj, kar lahko odložimo še za dve, tri, pet let," je dejal Štefanc.

Šole analizirajo dosežke svojih učencev na NPZ-ju, je zagotovil predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan. "Po posameznih aktivih učitelji naredijo poročilo in načrt izboljšav," je pojasnil. Problem pa je, tako Pečan, da učenci niso motivirani za takšno preverjanje znanja.

Rezultati mature bodo znani 11. julija, rezultati NPZ-ja pa že 3. oz 6. junija. Foto: Radio Slovenija

NPZ na 426 osnovnih šolah

NPZ bo za 6. in 9. razred potekal na 475 osnovnih šolah. K NPZ-ju v 6. razredu na 426 šolah se je prijavilo tudi 1.970 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 415 šolah pa 1.849. Od učencev nižjega izobraževalnega standarda bo NPZ opravljalo 97 učencev 6. razreda in 112 učencev 9. razreda.

NPZ bo na osnovnih šolah potekal do 13. maja. Danes bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine. V četrtek bo pisni preizkus znanja matematike. V ponedeljek, 13. maja, bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina), učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik).

Devetošolci bodo z dosežki NPZ-ja seznanjeni 3. junija, šestošolci pa 6. junija.

Dosežki NPZ-ja so po navedbah direktorja Državnega izpitnega centra Darka Zupanca dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in primerjavo z državnim povprečjem.

Izidi mature 11. julija

Drugi del pisnega izpita na maturi iz materinščine bodo srednješolci pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 1., 6., 11., 12. in 13. junija. 8. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 30. majem in 14. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 13. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijaki seznanjeni 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi izidov maturantom omogočil tudi dostop do ocen prek spleta.