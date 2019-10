Predsednik republike Borut Pahor je vročil odlikovanje red za zasluge nekdanjemu voditelju ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij Marjana Sturmu in nekdanjemu dolgoletnemu voditelju ene od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudiju Pavšiču. Foto: UPRS (urad predsednika Republike Slovenija)/STA

Novinar, publicist in politik Rudi Pavšič, nekdanji dolgoletni voditelj ene od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze, je odlikovanje prejel za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Italiji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Zgodovinar in politik Marjan Sturm, nekdanji voditelj ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij, je odlikovanje prejel za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Avstriji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Pavšič je po podelitvi v zahvalnem govoru med drugim dejal, da mu priznanje veliko pomeni. Ocenil je tudi, da je položaj slovenske narodne manjšine v Italiji danes tako dober kot še nikoli. "To je zaradi tega, ker smo ponosno sprejemali in pozdravljali samostojno Slovenijo. Ker smo se veselili padanja zidov v Evropi in ker je italijanska demokratična družba začela svojo demokratičnost pisati z veliko začetnico ter je začela razumeti, da Slovenci v Italiji nismo negativni element, ampak smo dodana vrednost," je dodal.

Sturm je v govoru odkrito dejal, da se zaveda, da v Sloveniji njegova politična pot ni naletela povsod na odobravanje, "tudi znotraj slovenske manjšine na Koroškem ta pot ni bila povsod sprejeta", a je prepričan, da ji je sledila ogromna večina. Poudaril je tudi, da vsi gradimo evropsko integracijo in smo odgovorni, "da ustvarimo mir, sožitje ter sodelovanje".

"Alpe-Jadran je prostor jezikovne in kulturne raznolikosti. Če bomo znali preseči stare zamere in travme, bi ta naš prostor lahko bil zgled za Evropo v malem in v taki konstelaciji bo tudi manjšinam šlo dobro. Evropska ideja se gradi v malem," je pozval in dodal, da dialog ni enosmerna cesta, ampak zahteva pripravljenost na pogovor na obeh straneh. Je "občasno zelo težaven, a ni alternative temu", je dodal.