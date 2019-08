NSi želi, da ministrstvo za infrastrukturo opravi smotrnost in zakonitost postopkov pri javnih naročilih za izvedbo objektov v dolini Glinščice pri gradnji drugega tira. Foto: BoBo

"V zadnjih dneh smo spet priča razkritjem, ki kažejo na netransparentno vodenje velikih državnih infrastrukturnih projektov, kot so gradnja drugega tira, druge cevi predora Karavanke in tretje razvojne osi," je razloge za sklic seje predstavil poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek.

NSi želi, da ministrstvo za infrastrukturo opravi smotrnost in zakonitost postopkov pri javnih naročilih za izvedbo objektov v dolini Glinščice in za gradnjo druge cevi karavanškega predora, da Računsko sodišče opravi revizijo postopkov sklenitve aneksa pri graditvi izvlečnega tira, od ministrstva za javno opravo pa bodo zahtevali spremembo zakona o javnem naročanju.

V Sloveniji je po njegovih besedah problematično umeščanje objektov in tras v prostor, kjer se po pravilu izberejo variante, ki so najdražje in vključujejo gradnjo največ gradbenoinženirskih objektov. V Spodnji Savinski dolini pa bi lahko izbrali okoljsko mnogo bolj sprejemljivo, pa tudi cenejšo in za Korošce hitrejšo gradnjo hitre ceste, je poudaril Reberšek.

"Vse kaže na to, da so v Sloveniji veliki infrastrukturni projekti namenjen zgolj preživetju gradbenih baronov. Gradi se za njih, ne pa za državljane. Zaradi takšne praske se vozimo po slabih cestah, stojimo v kilometrskih zastojih, imamo slab javni promet, še vedno ne gradimo druge cevi karavanškega predora in imamo popolnoma zastarelo železniško infrastrukturo," je pojasnil.

Po njegovem mnenju je nujno, da se spremeni zakon o javnem naročanju. Pri postopkih javnih naročil se namreč pojavlja praksa izigravanja najugodnejših ponudnikov, da "projekte dobijo velika domača gradbena podjetja z močnimi političnimi zvezami". Postopke nemalokrat spremljajo zahteve po dodatnih aneksih, zaradi katerih se končna cena močno zviša, je dodal.

Sprememb, ki jih na tem področju načrtuje ministrstvo za javno upravo, med njimi so spremembe zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki naj bi bile nared do jeseni, ter spremembe zakona o javnem naročanju, ki bodo na vrsti na začetku prihodnjega leta, ne pozna, zato jih ni mogel komentirati. "Vsak bi se moral vesti tako, kot da gradi svojo hišo, ko izbere najbolj kakovostnega in najcenejšega izvajalca," je sklenil.