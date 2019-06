Borut Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji proslavi ob dnevu državnosti. Foto: BoBo

"Ustanovitev samostojne in neodvisne države, Republike Slovenije, pred 28. leti, je najveličastnejši mejnik v naši narodovi zgodovini. Končno imamo svojo državo. Je branik in gradnik boljše, bolj pravične in varne družbe, ki odraža in razvija naš narodni značaj. S samostojno državo in prek nje se enakopravno umeščamo v čudovito združeno Evropo. Skupaj ustvarjamo prihodnost miru in blaginje," je v uvodu povedal predsednik republike Borut Pahor. "Mi smo dejavnik. Zato, ker imamo svojo državo, smo dejavnik, navznoter in navzven," je dodal.

V nadaljevanju svojega govora je pojasnil, da je slovenski narod dolga stoletja postopoma ustvarjal pogoje za to. "Konstituiral se je ozemeljsko, politično, kulturno, duhovno in vojaško. Šli smo skozi zgodovinske preizkušnje, ki so nas oblikovale. Tuji gospodarji nam niso prizanašali, a najbolj nas je bolelo, da smo se prizadeli drug drugega. Čez vse to smo šli. Dozoreli smo. Naši politični in narodni voditelji v vsesplošnih spremembah pred in po padcu Berlinskega zidu niso spregledali za trenutek odprtega okna zgodovinske priložnosti," je dejal.

V svojem govoru je tudi navedel, da je pred 30 leti na Kongresnem trgu Tone Pavček "na veličastnem ljudskem zborovanju, na razburljivem vrhuncu slovenske politične pomladi prebral majniško deklaracijo, ki je napovedala je vse, kar je nato slovenski narod mirno, potrpežljivo, pogumno in odločno dosegel v prid svojih najbolj temeljnih in življenjskih stremljenj, da je v naš novi dom zasijala svoboda, kot nikoli prej."

"Nekako je del naše narodne noše, da ne praznujemo svojih praznikov, tudi državnosti ne, preveč vihravo in razposajeno. Morda je tudi prav tako. V tem je morda neka ljudska modrost, da politike, oblasti in države ne gre preveč slaviti, da se ne bi prevzela. Vendar je pametno do neke mere ločiti med politiko in oblastjo na eni strani ter državo kot institucijo na drugi. Politiki in oblasti se menjajo, država pa ostaja in mora ostati. Prav to, kako bomo skrbeli zanjo in kako jo bomo razvili, pa je morda odločilno za našo nadaljnjo varnost in razvoj. Hočem reči, da je država, zlasti za tako majhen narod, kot je naš, vrednost sama po sebi."

Slavnostni govornik ob dnevu državnosti Borut Pahor.

"Dejstvo, da imamo samostojno državo, nam omogoča, da se suvereno odzivamo na vse spremembe v globalnem svetu. Dovolim si oceniti, da smo se glede tega v zadnjih skoraj 30 letih precej dobro znašli in ukrepali. Kot suveren dejavnik pripadamo zahodnemu svetu, v katerem se lahko hitreje vsestransko razvijamo, smo varni in po lastni presoji negujemo in krepimo naš narodni in državni značaj in istovetnost. Ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Vemo pa, da bomo v morebitnih novih prelomnih časih primerno ukrepali laže in učinkovito prav zato, ker smo suvereni in imamo svojo lastno državo," je še zbrane nagovoril Borut Pahor.

Vloga znanosti v družbi

Slavnostnemu govoru predsednika republike Boruta Pahorja sledi umetniški program z naslovom Sapere Aude - Drznimo si vedeti, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil režiser in scenograf Matej Filipčič. V središču letošnjega programa je vprašanje statusa in pomena znanosti ter njene vloge v sodobni slovenski družbi.

Slavnostna seja DZ-ja

Foto: BoBo Današnje slavnostne seje se je, kot je bilo videti, sicer udeležila komaj okoli tretjina poslancev, navzoči pa so bili tudi predsedniki DZ-ja, države, vlade in DS, Dejan Židan, Borut Pahor, Marjan Šarec in Alojz Kovšca, predstavniki vlade, sodstva in diplomacije ter nekateri evropski poslanci.

Slovenski narod si je skozi zgodovino vedno moral utirati pot za svoj obstanek, nemalokrat se je znašel v podrejenem položaju, a se je uspel upreti, preživeti in se ohraniti, je na slavnostni seji DZ-ja pred dnevom državnosti dejal podpredsednik DZ Branko Simonovič. Spomnil je "na veličino in hrabrost dejanj", ki so vodila v samostojno državo.

Podpredsednik DZ-ja je v današnjem slavnostnem govoru izrazil "poklon narodu, ki se je v tistih zahtevnih časih povezal in poenotil". "Ta poklon gre vsem Slovenkam in Slovencem doma in v tujini, vsem državljankam in državljanom. In ta poklon gre tudi vsem prijateljem Slovenije širom sveta, ki so jo na tej poti podpirali in bodrili," je povedal na slavnostni seji DZ-ja.

Z današnjega gledišča marsikatero izmed takratnih odločitev po njegovih besedah presojamo drugače. Kot je poudaril, pa na složnost izpred treh desetletij še vedno gledamo enako. "Sanjali smo o odprti družbi, gospodarskem razcvetu, politični stabilnosti, kamor so nas vodile misli o boljši prihodnosti za nas in naše zanamce," je dejal.

Verjeli smo vase, v mednarodno skupnost in hrepeneli po narodni enotnosti v mladi, upanja polni državi. Smele odločitve so se odrazile v našem razvoju in tudi mednarodna skupnost je v nas po besedah Simonoviča prepoznala kredibilnega partnerja. Letos smo obeležili 15-letnico našega članstva v Evropski uniji in zvezi Nato in leta 2021 bomo že drugič predsedovali Svetu Evropske unije.

Kot je poudaril podpredsednik DZ-ja, pa danes stojimo na novem razpotju, pred novimi izzivi. EU po volitvah prešteva glasove in vrednoti interese, globalno pa se svet tudi z razvojem digitalnih tehnologij, vplivom klimatskih sprememb, bitk za naravne vire, migracij in drugih vzrokov vse hitreje spreminja. S tem se spreminjajo tudi dolgoletni vzorci sodelovanja, oblikujejo se nova zavezništva, iščejo se novi pristopi, nove povezave, nove, še bolj drzne, tudi predrzne rešitve, je navedel.

Vse te spremembe in smernice razvoja vplivajo tudi na nas in na naša življenja. Zato so še kako pomembni čuječnost, vsakodnevna in še tako majhna prizadevanja za dobrobit družbe. "Pomembno je negovanje naših medsebojnih odnosov, spoštovanje etičnih norm, spoštovanja in sprejemanje različnosti, tudi drugačnih mnenj," je še poudaril in se zavzel za krepitev medsebojnega spoštovanja in v luči nekaterih ozemeljskih teženj sicer prijateljskih držav tudi za svobodo, demokracijo, za človekove pravice, za mir in blaginjo vseh, prav tako pa tudi za slovenski jezik in kulturo.

"Ko tri, Samostojna Slovenija je že toliko stara, da so v njej rojeni otroci že postali starši. Zlasti za sedanjo generacijo otrok velja, da svojo državo brezpogojno čutijo tudi kot svojo domovino. štirileten otrok nariše slovensko zastavo, nariše zastavo samostojne Slovenije, trobojnico z grbom. Naš grb je precej težko narisati, toda kako zelo se otroci potrudijo, da jim to uspe. Ker je Slovenija njihova država. Ker je to njihova domovina. Še bolj kot njihovi starši in stari starši jo imajo za svojo in jo imajo radi. Imajo talente, sanje in načrte za svojo prihodnost. Zgodovinske okoliščine nam, njihovim staršem in starim staršem nalagajo odgovornost, da jim jo v našem času omogočimo (po najboljših močeh). To pomeni, da oblikujemo strpno družbo, v kateri je vsakomur mogoče svobodno izražanje, ki pa mora spoštovati dostojanstvo in svobodo drugega. Odgovornost do naših otrok pomeni, da ustvarjamo domovino, v kateri bo dovolj prostora za vse in se nihče ne bo počutil izključenega. Odgovornost do naših otrok pomeni, da oblikujemo gospodarsko in socialno močno in povezano družbo, ki je hkrati dovolj tekmovalna in solidarna, da veliko in odlično ustvarja ter pošteno deli. Ta odgovornost pomeni, da razvijemo vse elemente naše državnosti, pravno, socialno, kulturno."

