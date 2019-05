Srečanje članov prve vlade Republike Slovenije ob 29. obletnici imenovanja, 11. maj 2019. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

"Že leta se v dneh, ko poteka obletnica imenovanja prve slovenske vlade, srečujemo člani takratne vlade," je za Slovensko tiskovno agencijo ob robu srečanja povedal Lojze Peterle, prvi predsednik vlade Republike Slovenije. Izrazil je zadovoljstvo, da so še vedno povezani in se spominjajo časov, ko se je Slovenija začela osamosvajati.

"Če Demosova vlada ne bi opravila svojega dela in prevzela ključnega operativnega bremena osamosvajanja, v Sloveniji danes ne bi potekala kampanja za evropske volitve," je poudaril Peterle, ki kandidira za evropskega poslanca tudi na tokratnih volitvah.

Nekateri so že odšli

Sedem ministrov prve vlade je že pokojnih, je spomnil. Na današnjem srečanju so se poklonili spominu treh, ki so umrli v zadnjem letu, tako Andreju Ocvirku, Andreju Capudru in Lojzetu Janku. Ocvirk je bil med majem 1991 in majem 1992 podpredsednik vlade, pristojen za gospodarstvo, Capuder je vodil kulturni resor, Janko pa pravosodnega.

Na začetku ni bilo ministrov

Člani prve vlade so postali ministri, potem ko je junija 1991 začel veljati zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave. Pred tem so bili republiški sekretarji.

Prvo vlado po prvih večstrankarskih volitvah, takrat še v okviru nekdanje Jugoslavije, je leta 1990 oblikovala koalicija Demos oziroma predsednik vlade Peterle iz vrst Slovenskih krščanskih demokratov.

Ti so skupaj s Slovensko demokratično zvezo, Socialdemokratsko stranko Slovenije, Slovensko kmečko zvezo, Slovensko obrtniško stranko in Zelenimi Slovenije sestavljali koalicijo Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika iz Socialdemokratske stranke Slovenije.

Peterletovi vladi je bila 22. aprila 1992 izglasovana nezaupnica. 14. maja je bila potrjena prva vlada Janeza Drnovška iz stranke LDS.