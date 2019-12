Z Dimitrijem Ruplom in Lojzetom Peterletom se je pogovarjala voditeljica Rosvita Pesek. Foto: MMC RTV SLO

Predvolilni plakat Demosa, 1990. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Lojze Peterle je v Odmevih na vprašanje, ali lahko 4. december označimo za rojstni dan Demosa, odgovoril, da bi sam ločil med rojstvom in spočetjem. "V mojih zapiskih piše, da smo se dobili 27. oktobra ob osmih zvečer pri Omanu – Oman, Magajna, Pučnik, Požarnik, Pirnat, Zagožen, LP (kar naj bi bil jaz) in Omanovi sodelavci. Takrat smo se zmenili, da gremo na skupni nastop s skupnim programom."

Pogovarjali so se o dveh imenih, ki bi lahko vodili to združeno opozicijo, in sicer o Pučniku in o Omanu. "Takrat smo se zmenili, da gremo v Demos, potem pa so mesec dni organi strank zadeve obravnavali. In ko smo dosegli soglasje med vsemi strankami, smo se dobili na Sternenovi 8 (v Šiški v Ljubljani op. a.)," se spominja Peterle.

Dimitrij Rupel pa je poudaril, da je bil Demos politična opcija, ki je pokrivala vse politične opcije, saj je združevala socialdemokrate, krščanske demokrate, zelene, liberalce, pa tudi obrtnike in kmete. "Vse, kar je politika takrat potrebovala. Mi smo razmišljali, da so komunisti, mladi in stari socialisti ostanek preteklosti in da jih ne bomo potrebovali."

Peterle je dejal, da po njegovi presoji v slovenski zgodovini ni bilo močnejšega političnega subjekta, kot je bil Demos, ki je zmagal na prvih demokratičnih volitvah. Cilj osamosvojitve in demokratizacije je bil "tako jasen in mogočen, da nas je med seboj močno povezal". "Mislim, da ni bilo bolj državotvornega obdobja v slovenski zgodovini," je dejal Peterle in dodal, da so bili Zeleni prvi v Evropi, ki so bili v vladi. "In če jih ne bi bilo, tudi Demosa ne bi bilo. Takrat smo delali širino in smo lahko sestavili koalicijo, ki je imela nekaj čez 50 odstotkov glasov."

Rupel je ob tem spomnil tudi na duh časa v Evropi: "Takrat se je zgodila žametna revolucija, poljska Solidarnost … Nakopičilo se je toliko svetovno pomembnih dogodkov, da je Slovenija na neki način zdrknila v novo situacijo. Mi pa smo dobro ocenili, kaj se dogaja in kaj se utegne zgoditi. In to je bistveno."