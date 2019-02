Peticija se zavzema za dostojanstveno staranje. Foto: Pixabay

Peticija z naslovom Starajmo se dostojanstveno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poziva, naj se kot ustanovitelj domov za starejše obnaša odgovorno do vseh starostnih skupin, tudi starejših. Ministrstvo poziva h konkretnim ukrepom za zagotovitev kadrov na področju oskrbe in nege ter h kritju višjih stroškov dela, ki so padli na stanovalce in svojce.

Aktivnosti na področju nastajajoče dolgotrajne oskrbe bi morale biti skupne z ministrstvom za zdravje, je prepričan avtor peticije, ki izpostavlja tudi skrb za ohranitev javne mreže v socialni oskrbi in negi starejših, saj si na stara leta zaslužijo dostojanstvo.

Kot je izpostavila v. d. direktorice Doma Petra Uzarja Tržič Anamarija Kejžar, ki je posredovala peticijo v javnost, je peticija še kako aktualna, a so žal stanovalci domov za starejše prezrti, saj ne morejo iti na ceste in protestirati. Ne strinjajo se z dvigom oskrbnin zaradi višjih plač, pomanjkanjem kadra in neukrepanjem resornega ministrstva.

"Vsi vemo, da je izzivov in problemov veliko, še vedno pa bo škoda manjša ob boljši povezanosti," je v apelu vsem, da dajo peticijo v podpis stanovalcem, svojcem, društvu upokojencev in zaposlenim, zapisala Kejžarjeva. Podpise bodo približno mesec in pol zbirali v tržiškem domu starostnikov, nato pa upajo, da bo Skupnost socialnih zavodov Slovenije z njo seznanila tudi resorno ministrstvo ter da se bodo stvari premaknile v pravo smer.