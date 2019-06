Poleti je več prometnih nesreč s smrtnim izidom, žrtve pa so največkrat motoristi. Foto: BoBo

Začenjajo se šolske počitnice in to prinaša večjo gostoto prometa, več motoristov in kolesarjev, hkrati je poleti boljša vidljivost in suhe ceste, kar prinese lažni občutek varnosti - s tem pa višje hitrosti in slabšo pazljivost, je na novinarski konferenci v Ljubljani ob predstavitvi preventivne akcije Varno poletje dejala v. d. direktorice Aagencije za varnost prometa (AVP) Vesna Marinko.

Poleti je več prometnih nesreč s smrtnim izidom, v povprečju julija 13 in avgusta 11, žrtve so največkrat motoristi, razlog pa prevelike hitrosti in izsiljevanje prednosti, je opozorila.

V okviru akcije, ki bo trajala pet tednov, bodo ljudi nagovarjali na 40 lokacijah v 16 mestih, med drugim v nočnih lokalih, s tablami na križiščih in parkiriščih, nagovarjanjem voznikov na bencinskih servisih na avtocestah ter z maketami policistov in policijskih avtomobilov na cestah, ki so priljubljene med motoristi.

Novinarska konferenca v Ljubljani, na kateri so predstavili akcijo Varno poletje. Foto: AVP

Hitrost, mobilne naprave in alkohol

"Hitrost, povezana z nepazljivostjo, ki jo povzročijo mobilne naprave, in alkoholom, je kombinacija, ki seje smrt med udeleženci v prometu," je na najpogostejše dejavnike prometnih nesreč opozoril vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun. Policija že sicer poleti poveča aktivnost na cestah, podpirala bo tudi vse sodelujoče v kampanji.

Gre za prvo akcijo, ki povezuje vse deležnike, ki skrbijo za varnost v prometu. "Dobrodošlo je, da AVP povezuje vse ostale deležnike, ki na preventivnem področju opravljajo izjemno delo in bistveno prispevajo k ozaveščanju," je dodal Kapun.

Kampanja bo vabila k sodelovanju. "Na cesti smo odgovorni smo drug za drugega ... Kako je lahko sporočilo na tvojem telefonu pomembnejše od tvoje varnosti in varnosti drugega v prometu? O tem se moramo v družbi pogovarjati in s takšnimi akcijami skušamo odpreti dialog," je dejal kreativni direktor pri komunikacijski agenciji Luna/TBWA Tine Lugarič. Kampanja bo skušala nagovarjati mirno, z inspiriranjem. "Če želiš šokirati, odpreš časopis s poročilom o prometni nesreči," je pojasnil način kampanje.

Ob zastojih nujna strpnost

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) bo po besedah generalnega sekretarja Jureta Kostanjška poleg svojih akcij v tej kampanji sodelovala z dodatnimi tečaji varne vožnje za motoriste ter z opozarjanjem na pomen izbire primerne poti in strpnosti ob morebitnih zastojih na cestah.

Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je izpostavil pomen skupnega sodelovanja vseh deležnikov, kar prinese kakovostno delovanje in je formula za uspeh tudi v uspešnih državah EU. Pomembno je, je poudaril, da različni deležniki nagovarjajo vsak svojo ciljno populacijo - in tako isto sporočilo podajo skozi različna usta.

V poletni gneči je na cestah nujna strpnost. Foto: BoBo

Pomen skupnega delovanja je poudaril tudi direktor zavoda Vozim David Razboršek, ki je dejal, da je pomembno, da k zavedanju dodajo tudi delo na terenu, kjer lahko morda vplivajo na trenutne odločitve posameznikov, da med vožnjo ne uporabljajo telefona ali da odložijo avtomobilske ključe, če so pili alkohol.

Strinjala se je Tanja Rudolf Čenčič iz nevladne organizacije, ki se ukvarja z zmanjševanjem posledic zlorabe drog in alkohola, Drogart, ki je dejala, da bodo tudi v okviru te skupne akcije s terenskim delom vzpostavljali stik s ciljno populacijo in skušali vplivati, da bodo ljudje sprejemali odločitve v pravo smer.

Pozor na ranljive motoriste

Motoristi včasih vsega truda institucij in policije glede prometne varnosti niso jemali resno, sedaj pa se to spreminja, je dejal predsednik Zveze moto klubov Slovenije Leopold Pungerčar. Motoristi so v prometu ranljivi, vzroki za nesreče so tako na strani drugih kot na strani motoristov, je pa pomembno, da se te ranljivosti zavedajo vsi udeleženci v prometu, je dodal.

Generalni sekretar Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZŠAM) Fadil Mušinović pa je izpostavil pomen vzgoje otrok in s tem ozaveščenosti staršev. "Otroci so naša prihodnost. Če jih bomo vzgojili, in k temu pritegnili tudi starše, bo varnost boljša," je dejal.