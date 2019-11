Karl Erjavec se bo potegoval za svoj peti mandat. Foto: BoBo

Komisija je tako ugotovila, da oba kandidata sicer izpolnjujeta vse formalne pogoje, a predlagala izvršnemu odboru stranke, da se z njima še enkrat pogovori.

"Pri ministrici je zadržek to, da je sklicana nujna seja dveh odborov - odbora za gospodarstvo in odbora za kmetijstvo -, kjer bodo ugotavljali, ali so bili tisti zaslužki pri različnih projektih zakoniti in ali je to združljivo s funkcijo," je za Radio Slovenija pomisleke glede kandidature aktualne kmetijske ministrice za predsednico stranke upokojencev pojasnil Karl Erjavec, ki se poteguje za svoj peti mandat na čelu DeSUS-a.

Dvomi pri še enem kandidatu, Borutu Stražišarju, pa so povezani s tem, da je član stranke postal šele v času evidentiranja kandidatov. "Očitno nekaj poskušajo prirejati. Oziroma nekaj skušajo naknadno regulirati, ker očitno stvari ne tečejo tako, kot so si v teh političnih scenarijih zamislili," je za Pop TV očitkom odgovoril Stražišar. Zdaj je na potezi izvršni odbor stranke.

Ob tem Tomaž Celestina za Radio Slovenija dodaja, da je znal Erjavec poskrbeti, da se je stranka očistila in trdno stala za njim; to so med drugim izkusili Franc Žnidaršič, Meta Vesel Valentinčič, Ljubo Jasnič in Tomaž Gantar. Prav sodelovanje s tistimi, ki so odrinjeni, omenila je prav Gantarja, pa je eno od izhodišč morebitnega predsednikovanja Pivčeve.

Članstvo DeSUS-a bo novo vodstvo izbiralo na kongresu januarja.