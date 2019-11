K proračunskim dokumentom je sicer vloženih več dopolnil, predvsem opozicije. Foto: BoBo

Koalicijske stranke so se dogovorile glede izredne uskladitve pokojnin in z dopolnilom posvojile predlog DeSUS-a. Stranka je predlagala, da se prihodnje leto pokojnine uskladijo pri 2,5-odstotni gospodarski rasti, medtem ko se je omenjala tudi možnost, da do tega pride le v primeru 2,8-odstotne rasti.

Kot je pojasnil vodja poslancev LMŠ-ja Brane Goluboviće, so se na jutranjem koalicijskem srečanju na načelni ravni dogovorili, da povzamejo dopolnilo DeSUS-a k predlogu posebnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, ki je že vloženo. Predlog zakona bo skupaj s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti v petek obravnaval odbor DZ za finance. Po Golubovićevih besedah so se vsi strinjali s tem, da upokojenci leta 2020 in 2021 dobijo več, ali se bo to zgodilo pri 2,5- ali 2,8- ali celo triodstotni gospodarski rasti, pa so po njegovem mnenju le "tehnikalije".

Na ministrstvu za finance so ob tem opozorili na dolgoročno vzdržnost javnih financ. A po Golubovićevih navedbah ne drži, da bi minister za finance Andrej Bertoncelj nasprotoval odločitvi koalicije oz. da ga ta ne bi upoštevala. "Minister za finance je po svoji funkciji dolžan opozarjati. Je varuh vseh štirih javnih blagajn in njegova naloga je, da je do neke mere konzervativen," je pojasnil Golubović.

Minister je le opozoril, da "lahko kakršnekoli spremembe do neke mere poslabšajo javnofinančno sliko". Ni pa to tak znesek, da bi bilo zaradi tega treba spreminjati proračun, je zatrdil Golubovič.

Obenem pa v SAB-u predlagajo, da bi bila izredna uskladitev pokojnin, če bo do nje prišlo, določena v nominalnem znesku oz. da bi vsi upokojenci prejeli enako. Dopolnila po zadnjih podatkih še niso vložili in ni nujno, da ga bodo, iščejo pa zanj podporo, so pojasnili.

Golubović je na vprašanje podpore predlogu SAB-a dejal, da se morajo o tem še pogovoriti in bodo razmislili o tej možnosti, ali bo dopolnilo vloženo. Spomnil pa je, da predlog SAB finančno ne spreminja zadeve v primerjavi s koalicijskim dopolnilom.