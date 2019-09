Programski svet RTV Slovenija je pretresal osnutek programskega načrta za leto 2020. Foto: MMC RTV SLO

Generalni direktor Igor Kadunc je dejal, da se vodstvo še naprej pogovarja z vladnimi predstavniki o tem, kako na najboljši način zagotoviti stabilno financiranje Radiotelevizije Slovenija. Pri tem je po njegovih besedah ključno vprašanje, ali bo mogoče ohraniti zdajšnji obseg programov. "Zdaj je skorajda vsem jasno, da RTV Slovenija potrebuje dodatna sredstva," je dodal.

Svetnikom je Kadunc zagotovil, da bo vodstvo v vsakem primeru pripravilo PPN z usklajenim programskim in finančnim delom. Glede realizacije PPN-ja v prvem letošnjem polletju pa je pojasnil, da je poslovanje sledilo finančnemu načrtu za leto 2019, pri čemer ta predvideva prodajo Eutelsatovih delnic v višini 5,5 milijona evrov.

Nekateri svetniki so menili, da bi morala vodstvo in nadzorni svet zaradi negotove finančne prihodnosti RTV-ja pripraviti krizni načrt poslovanja, ki bo upošteval različne scenarije. Spet drugi so pozvali vodilne, naj spodbudijo široko javno razpravo vseh deležnikov o prihodnji vlogi javne radiotelevizije in spremembi zakona o RTV Slovenija.

TV z več otroškega in mladinskega programa

Direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak je za prihodnje leto napovedala povečanje deleža otroškega in mladinskega programa ter nasploh v programih več oddaj v živo, ki so med gledalci vse bolj priljubljene. Za informativni program je obljubila več poglobljenih obravnav aktualnih političnih in družbenih tematik.

Direktor nacionalnega radia Mirko Štular je pojasnil, da v letu 2020 ne bodo povečali obsega produkcije, ampak se bodo posvetili posodobitvi programskih vsebin. Sicer je bilo iz svetniških vrst slišati poziv k "bolj realnemu dimenzioniranju obsega programov, tudi z znižanjem obsega manj odzivnih vsebin".

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je poudaril, da je vodstvo pri pripravi osnutka PPN-ja za leto 2020 vendarle v večjem delu sledilo pričakovanjem, ki so jih svetniki izrazili na junijski seji. Tako so se zavzeli za povečanje obsega družbenorazvojnih tematik, lokalnih kulturnih vsebin in izobraževalnega programa.

Igrani program in raziskovalno novinarstvo

Prav tako so svetniki v razpravi poudarili na pomen igranega programa, raziskovalnega novinarstva, večjega deleža tuje glasbene produkcije v neangleščini, umestitve kakovostnih manjšinskih vsebin v osrednje programe in programske izmenjave RTV-ja s tujimi radiotelevizijami.

Programski svet je tudi sprejel sklep, v katerem je izrazil pričakovanje, da bo Kadunčeva ekipa predlog PPN-ja za prihodnje leto pripravila do oktobrske seje in da bo predlog podprt z realnim finančnim načrtom. Časovnica predvideva sprejetje PPN-ja najpozneje do novembra.

Bo MMC dočakal odgovornega urednika?

Svetniki so na seji tudi izglasovali soglasje k predlogu spremembe statuta RTV Slovenija, ki uvaja mesto odgovornega urednika spletnega portala MMC. Predlog, ki je že na junijski seji naletel na nasprotujoče odzive, je pripravilo vodstvo zavoda, sprejetje pa je v pristojnosti nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough je pojasnil, da nadzorniki za zdaj niso razpravljali o statutarnem predlogu. Zavzel se je, da se v statut vselej posega "s tresočo roko". Po njegovih besedah je za sprejetje spremembe potrebna dvotretjinska podpora, kar pomeni, da jo mora podpreti najmanj osem od 11 nadzornikov.