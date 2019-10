Andreja Katič je dejala, da v Sloveniji nimamo enakega pogleda na vprašanje boja proti korupciji. Foto: BoBo

Predlog SDS-a, naj odbor organizira javno predstavitev mnenj, so podprli v vseh prisotnih poslanskih skupinah. Poslanka SDS-a Eva Irgl je nanizala, kdo vse je imel pripombe na predlog novele. Poudarila je pomisleke glede sestave kandidacijske komisije, ki bi obravnavala prijave za funkcionarska mesta v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). V SDS-u so vložili tudi dopolnilo novele, s katero bi v kandidacijsko komisijo dodali tudi predstavnika državnega zbora.

Pravosodna ministrica Andreja Katič je spomnila, da je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije star že skoraj deset let, da so leta 2014 odstopili takratni predsednik KPK-ja in njegova namestnika, "češ da so brezzobi tiger". "Z našim predlogom novele bi komisiji dali zobe," je danes poudarila ministrica.

Ker ne želi, da zakon razdvaja, se je strinjala z javno predstavitvijo mnenj. Je pa opozorila, da "v Sloveniji nimamo enakega pogleda na to, kakšen naj bo boj proti korupciji. Ko sem ob prevzemu funkcije na mizo dobila že pripravljen zakon, sem se usedla s predsednikom KPK-ja in njegovimi sodelavci, nekdanjimi sodelavci, z nevladnimi organizacijami. Dogovorili smo se, da ne gredo v to smer, da bo KPK pristojen zgolj za integriteto in bi mu jemali pristojnost boja proti korupciji," je dejala.

Na kritiko zakonodajno-pravne službe DZ-ja, da je protikorupcijska novela nesistemska, pa je opozorila, da je zakon tak že zdaj.

Javna predstavitev tudi za opredelitev deliktov

Člani odbora so podprli tudi predlog, da se opravi javna predstavitev o zakonski definiciji spolnih deliktov v Sloveniji. NSi je sicer v parlamentarno proceduro vložil predlog sprememb kazenskega zakonika, da spolni delikti ne bi več zastarali. Ministrica se je zavzela, da bi opravili širšo razpravo, kaj to pomeni v postopkih dokazovanja in pri različnih kaznivih dejanjih.

Zdajšnja definicija posilstva je po mnenju ministrice zastarela in prav v sodelovanju z državnim zborom bi po njenem prepričanju lahko storili korak naprej in se postavili ob bok najmodernejšim državam, ki so v svojo zakonodajo že uvedle pojem "ja je ja" v definiciji posilstva.