Šarec je zavrnil tudi govorice o sporih v kabinetu predsednika vlade.

Tudi druge navedbe glede članov kabineta so po njegovem mnenju namenjene zgolj temu, "da bi nas med seboj sprli in ustvarili nezaupanje. Pa nas ne bodo, še bolj bomo grizli! To je vse kurjenje mokrih drv. Kdor se boji vročine, naj ne hodi v kuhinjo, je izrek, ki se ga v kabinetu večkrat spomnimo. Mi se vročine ne bojimo. Tudi govorice, kako smo v koaliciji tik pred razpadom in sprti, ne držijo," je zapisal premier.

Ob tem je pojasnil, da je zadnji dve leti po vstopu v državno politiko že navajen, da je deležen vztrajnih namigovanj in neresnic z raznih portalov, povezanih s stranko SDS. "Začelo se je z mojo preteklostjo, mojo posvojitvijo in mojim domnevnim tujim poreklom. Tokrat mi očitajo zunajzakonsko razmerje, kar pomeni, da so se spet spravili na osebno raven. Omenjena gospa nikoli ni bila zaposlena na občini Kamnik niti z njo nimam nobenega razmerja," je zatrdil Šarec. "Prepričan sem, da je v naši ljubi Sloveniji dovolj resnih problemov, ki jih rešujemo in jih moramo reševati. In to skupaj," je zapis sklenil premier.

Knovs obravnaval morebitno zlorabo

Poslanska skupina SDS je predlagala, naj komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) obravnava morebitno zlorabo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) s strani Šarca in državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca, o kateri je v ponedeljek poročal spletni portal Požareport. Zlorabila naj bi svoj položaj in politični vpliv za ureditev službe nekdanji uradnici občine Kamnik na Sovi, in sicer mimo pogojev in razpisov za delovna mesta v Sovi.

V Sovi so navedbe o morebitni zlorabi agencije že v celoti zavrnili. V torek pa je nekaj članov Knovsa obiskalo sedež Sove, kjer so preverjali postopke kadrovanja in očitke o nepravilnostih pri zaposlitvi nekdanje uradnice kamniške občine. Dokončni izsledki nadzora še niso znani.