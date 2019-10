Foto: STA/Tamino Petelinšek

"Sistem zaščite in reševanja v Sloveniji deluje odlično," je v komentarju videnega poudaril predsednik vlade Marjan Šarec.

"Pomemben prispevek k temu so tudi Bogatajevi dnevi, saj se tu srečajo izkušnje, znanje in to, kar je na trgu novega," je dodal. Dnevi so namenjeni tudi počastitvi sistema, poimenovali pa so jih po nekdanjem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju. "Če bi vse v Sloveniji delovalo tako kot sistem zaščite in reševanja, potem praktično ne bi imeli težav," je sistem in ljudi pohvalil premier.

Po njegovih ocenah sta tako oprema kot zanimanje ljudi za tovrstno dejavnost ustrezna. "Imamo sodobno opremo, kjer je še ni, se trudimo, da se posodablja. Gasilska društva, na katerih sloni sistem zaščite in reševanja, so čedalje bolje opremljena, to je sicer odvisno tudi od lokalnih skupnosti," je menil in dodal, da je dovolj tudi ljudi: "Kot gasilec lahko povem, da je mladina za tovrstno udejstvovanje zainteresirana."

Slovenija se je večkrat spoprijela z nevšečnostmi. "In takrat je pomembno, da imaš opremo, da je imaš zadosti in da imaš usposobljene ljudi, ki znajo z njo ravnati. Samo oprema ne pomaga, če zraven ni ljudi, ki so z dušo in srcem pri stvari in imajo za cilj to, da pomagajo sočloveku," je v slavnostnem nagovoru med drugim dejal premier. Zato je tudi zaupanje v te sile izjemno visoko, je dodal.

Dnevi zaščite in reševanja so največja prireditev v Sloveniji, na kateri se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote civilne zaščite, reševalne službe ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na splošno. Od leta 2005 jih vsako drugo leto v različnih mestih po državi organizira uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z lokalno skupnostjo.