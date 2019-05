V Pekrah pri Mariboru so ob nekdanjem učnem centru teritorialne obrambe pripravili slovesnost v spomin na čas pred 28 leti, ko je takratna jugoslovanska vojska skušala zajeti prvo skupino slovenskih nabornikov, ki so se v tem centru usposabljali. Obkolitev učnega centra 23. maja leta 1991 je bila prva demonstracija vojaške sile, ki je pomenila vstop v desetdnevno slovensko vojno in desetletje krvavih obračunavanj na jugoslovanskem ozemlju.

Osrednji govornik je bil predsednik vlade, ki je poudaril, da so bili pekrski dogodki uvod v slovensko osamosvojitev in da so se od takrat napetosti stopnjevale. Foto: STA/Anže Malovrh

Po Šarčevih besedah imamo Slovenci burno zgodovino in da ni bilo prvič v Pekrah, da je bilo treba braniti svojo domovino. Ob tem je spomnil na generala Rudolfa Maistra, čas druge svetovne vojne, ko je sovražnik razkosal našo domovino in razglasil naš narod za manjvrednega, in ko je nato skupna domovina Jugoslavija z leti postala sovražna do nas, smo se Slovenci odločili živeti v svoji državi.

Šarec v Pekrah spomnil na enotnost

"Veliko je bilo torej dogodkov in pogumnih ljudi, a tudi padlih. Vse to je vodilo k temu, da lahko danes nekateri v slovenščini govorijo čez svojo državo," je dejal.

Kmalu po osamosvojitvi je država po njegovih besedah zelo uspešno začela vstopati v mednarodne integracije in postala spoštovana v svetu. Lahko bi bili še bolj spoštovani, je dodal, če ne bi nekateri deli slovenske politike ves čas delovali v nasprotju s tistim, kar naj bi zunanja politika bila – torej enotna in predvsem delujoča v interesu svoje države.

"Ne da se enkrat ozirajo proti zahodnim sosedom, drugič proti vzhodnim ali pa celo negirajo arbitražno odločitev in slavijo vse druge, samo svoje države ne. Če je kaj narobe, se to pove za zaprtimi vrati, nikakor pa se na zunaj ne kaže neenotnosti ali celo tožari v Bruslju," je izpostavil premier.

Šarec je nagovor sklenil z besedami, da ni nepomembno, da smo evropsko usmerjeni in da gledamo na to, da bo v Evropi boljše, ne pa da smo spet priča vračanju nekaterih idej, ki imajo celo ozemeljske težnje. "To je treba odločno zavrniti, če ne zaradi drugega, tudi zaradi tistih, ki so padli za to domovino," je še dodal.