Foto: Twitter Vlade RS

Slovenci in Slovenke smo bili vedno delaven narod, ki se je moral skozi dolga stoletja boriti za to, da je obstal. "In zato je danes morda še toliko bolj čudno, ko imamo svojo državo, pa slišimo toliko jamranja vsak dan," je dejal premier Marjan Šarec, ki nerad sliši primerjave s Švico. Vsak, ki je potoval po svetu, ve, da po svetu ni vse tako idealno, je dodal.

Predsednik vlade @sarecmarjan je pod Najevsko lipo na tradicionalnem 29. vseslovenskem srečanj poudaril, da mora vsaka oblast vedeti, da dela za ljudi, na drugi strani pa se moramo tudi prebivalke in prebivalci naše države vsak dan in po svojih močeh truditi za to, da bo boljše. pic.twitter.com/AGQoImqez7 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 29, 2019

Poudaril je, da politiki pridejo in gredo, država pa ostane. Kljub temu je premier prepričan, da Slovenija ima prihodnost, a da smo v zadnjih letih marsikatere priložnosti zamudili in da bo treba krepko delati. Predvsem bo po njegovih besedah treba v državnih institucijah vzpostaviti več reda in odgovornosti.

Dodal je, da potrebujemo optimizem, manj črnogledosti, predvsem pa, da ne pobijamo dobrih idej že na začetku. Ljudem in projektom je treba dati priložnost in svoj čas, hitrih rezultatov ne more biti, je poudaril predsednik vlade, ki srečanje pod Najevsko lipo vidi kot zaznamovanje slovenske državnosti.

"Slovenija nikoli ne bo druga Švica, ampak vedno prva Slovenija," pa je ena od misli direktorja Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec Silva Pritržnika, ki je odmevala na razmisleku pod lipo o položaju Slovenije v primerjavi s Švico, ki je bil uvod v osrednje, 29. srečanje pod Najevsko lipo. Številni so menili, da je treba pogledati svetle zglede v Sloveniji, možnosti, ki jih ponuja, in gospodarski ter siceršnji napredek, ki ga je dosegla.

Srečanja, ki se je v prvih letih imenovalo srečanje državnikov z državljani, a so ga z leti zaradi vse večje odsotnosti državnikov preimenovali v vseslovensko srečanje, se je danes udeležilo tudi nekaj predstavnikov iz političnega in gospodarskega življenja. Med drugim finančni minister Andrej Bertoncelj, državna sekretarka z ministrstva za infrastrukturo Nina Mauhler, oba koroška poslanca Jože Lenart in Jani Prednik, direktorji nekaterih večjih koroških družb in nekaj koroških županov.

Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo