23. decembra 1991 je skupščina Republike Slovenije sprejela slovensko ustavo. Na isti dan leto pozneje se je na ustanovni seji sešel državni zbor Republike Slovenije. Foto: BoBo

Osnutek ustave je na gradu Podvin avgusta 1990 pripravila skupina strokovnjakov, ki jo je vodil pravnik Peter Jambrek. Po prvotnem načrtu bi morala biti ustava sprejeta že ob razglasitvi slovenske samostojnosti 26. junija 1991, a ker se takratni politični akterji še niso uskladili o vseh vprašanjih, je bila z več popravki sprejeta nekaj mesecev pozneje, 23. decembra 1991.

Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je pred dnevi na slovesnosti pred današnjim praznikom poudaril pomen neodvisnosti sodstva, ki "mora biti zaščiteno pred tistimi zunanjimi posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo neodvisnost presoje njegovih članov in vplivajo na njihove odločitve".

Ustava je po njegovih besedah "pravni akt, v katerem je veliko prostora za interpretacijo, kar je naloga vseh oblastnih organov, še posebej pa ustavnega sodišča".

Pritisk na ustavno sodišče in sodstvo ob razlaganju v sporih je po Knezovi oceni vedno večji in vedno bolj kompleksen. Odločbe, ki se tičejo človekovih pravic, pa morajo dopolnjevati tudi z mednarodnimi obveznostmi.

Ustava je od sprejetja že doživela nekaj sprememb, nazadnje, ko so poslanci vanjo vnesli pravico do pitne vode, še predtem pa fiskalno pravilo in novo referendumsko ureditev.