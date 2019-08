Na sejmu letos sodeluje 1850 razstavljavcev iz 32 držav. Foto: Pomurski sejem/Aleš Maučec

Agra že nekaj časa ni več samo kmetijsko-živilski sejem, pač pa tudi prizorišče pomembnih dogodkov in srečanj, ki ne zadevajo zgolj kmetijstva, temveč tudi širšo politiko, je za Radio Slovenija poročala Lidija Kosi.

Tako poleg evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja Phila Hogana na sejmu pričakujejo kmetijske ministre iz 10 držav članic Evropske unije, pa tudi iz Turčije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Kosova ter Črne gore, ki so v petek na Ptuju sodelovali na mednarodni ministrski konferenci o krepitvi oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja, pa tudi razstavljavci iz Bolgarije, Vietnama in Poljske.

Začenja se 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni

V ospredju varna, lokalna hrana

Do prihodnjega četrtka se bo na Agri zvrstilo več kot 150 dogodkov, pri katerih sodelujejo državne, strokovne, gospodarske in stanovske ustanove ter organizacije na čelu z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osrednja tema predstavitve ministrstva bo ozaveščanje potrošnikov o pomenu lokalne in varne hrane ter izdelkih, ekološkem kmetijstvu in shemah kakovosti, novih tehnologijah in digitalizaciji ter slovenskem ribištvu.

Kmetijstvo in živilstvo nove generacije

V skladu s sloganom Sejem novih generacij bodo poleg digitalizacije težišča Agre še na mladih kmetih, hrani iz bližine, inovativnosti, znanju in povezovanju, trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, kmetijski tehniki za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje ter ekološkem kmetijstvu.

Slovenski kmet v povprečju star toliko kot sejem Agra

Vseh šest dni si bo Agro poleg sto tisoč obiskovalcev ogledalo tudi veliko politikov in gospodarstvenikov od blizu in daleč, organizatorji pa upajo, da tudi čim več mladih, saj letošnjo Agro posvečajo kmetijstvu in živilstvu nove generacije, pravi predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec: "Da govorimo o sejmu nove generacije, ima globlji pomen. Prvič zato, ker je starostna struktura v slovenskem, pa tudi evropskem kmetijstvu neugodna – v povprečju starost znaša 57 let. Kar pomeni, da smo slovenski kmetje stari v povprečju toliko, kot je star sejem Agra."

V skrbi za okolje in umno kmetovanje bodo na sejmu izpeljali kar 80 strokovnih dogodkov, na strokovni razstavi živali pa bodo tudi letos zaradi bojazni pred afriško prašičjo kugo manjkali prašiči.