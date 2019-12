Erbil v iraškem Kurdistanu je četrto največje mesto v Iraku, ocene števila prebivalcev se gibljejo med 2 in 5 milijoni ljudi. Foto: TV Slovenija/Tadej Krese

Slovenski vojaki v okviru operacije Neomajna odločenost usposabljajo iraške varnostne sile. Šest vojakov je nastanjenih v Erbilu na severu Iraka, eden pa v Bagdadu.

Po ocenah vojakov so razmere v iraškem Kurdistanu razmeroma varne, a je smrt nekdanjega vodje skrajne skupine Islamska država Al Bagdadija konec oktobra povečala delovanje skrajnežev. Naloga slovenske enote za specialno delovanje je urjenje oboroženih sil iraškega Kurdistana, kjer pa naletijo na nemalo ovir.

Kot je povedal poveljnik slovenskega kontingenta v Erbilu, ki ga zaradi varnosti ni bilo dovoljeno snemati v obraz, so varnostne razmere v Kurdistanu zaenkrat mirne in označene kot stopnja ogroženosti zmerno, a to se lahko v trenutku spremeni in eskalira iz zmernega v zelo visoko. Tako so bili primeri ob kurdistansko-iraški meji, kjer so ponoči napadli oporišča Američanov.

Vojaki tudi vozniki, taksisti in frizerji

V okviru Natovega usposabljanja oboroženih sil Kurdistana so izurili že 45 tisoč Pešmerg. Intenzivne vaje in priprave trajajo sedem tednov, največje težave pa predstavlja nepismenost.

Podpolkovnik Fedele Aloe', namestnik poveljnika Kurdskega centra za koordinacijo usposabljanja (KTCC), v okviru katerega deluje tudi slovenska enota za specialno delovanje. Foto: TV Slovenija/Tadej Krese

"Tečajniki so zelo v redu, je pa njihova pismenost, kar se tiče branja in pisanja, na zelo nizkem nivoju, tako da so določeni izzivi, ki jih skušamo premostit na način, da jim pokažemo več slikovnega gradiva in z njimi delamo več praktično," pravi slovenski poveljnik in pojasnjuje, da vojaki polege služenja v vojski opravljajo še druge službe, saj so še vozniki avtobusov, taksisti, frizerji in podobne stvari.

Poveljnik enote za specialno delovanje slovenske vojske, podpolkovnik Miha Rijavec, je dejal, da v okoljih in državah, kjer je izobrazbena struktura bistveno nižja, kot smo je navajeni pri nas, tudi to predstavlja del nalog. "Kaj je lepšega, kot nekoga naučiti pisati in brati, jaz mislim, da je to ogromno," meni Rijavec. Težave predstavljajo tudi razlike v starosti vojakov, saj so pešmerge stari med 20 pa vse do 60 let.

Neprijetnim vprašanjem se skušajo izogniti

Na razmere med urjenji posredno vplivajo tudi okoliščine v regiji. Smrt Al Bagdadija, ki je leta 2014 ustanovitev kalifata Islamske države razglasil v Mosulu, le okoli 80 kilometrov od Erbila, so Kurdi pozdravili kot zelo pozitivno stvar, umik Američanov iz sosednje Sirije pa malo manj, pove slovenski poveljnik.

"Imeli smo različna vprašanja s strani Kurdov, kako in zakaj se Američani umikajo in ali smo mi del te koalicije in zakaj smo jih zapustili, ko so najbolj potrebovali pomoč. Mi se odgovorom na ta vprašanja skušamo izogniti, saj zanje nismo najboljši naslov."

Načelnica Generalštaba je ponosna na slovenski kontingent in ocenjuje, da imajo ustrezno zaščito ter opremo tudi za delovanje na nevarnejših misijah.

"Tako kot opravljamo svoje naloge v tujini na mednarodnih misijah, opravljamo tudi operacijo doma, kar pomeni, da sodelujemo pri širšem varovanju državne meje. Seveda poleg teh operacij in misij moramo zagotavljati tudi ustrezne sile, odzivne sile, ki so v takojšnji pripravljenosti ali v stanju pripravljenosti. Glede na trend kadrovski, predvsem glede na pritok, ki ni tak, kot bi bilo zadostno za izvajanje nalog z rezervo in izgradnjo zmogljivosti bi si želela, seveda, da bi se zanimanje za vojaški poklic pri državljanih vzpodbudil z ustreznimi ukrepi," je dejala Ermenčeva.