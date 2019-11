Kdo bo po januarskem kongresu vodil DeSUS? Foto: BoBo

Stražišarjevo kandidaturo je predlagal Občinski odbor DeSUS-a Jesenice, kjer je tudi občinski svetnik. Kot je pojasnil, je soglasje dal v ponedeljek, tedaj pa se je tudi včlanil v stranko, saj je bil to pogoj. Med razlogi za kandidaturo je poudaril potrebno ukrepanje na področju skrbi za starejše. Glede na skrb vzbujajoče projekcije je po njegovem mnenju čas, da pristopijo k iskanju nove politike ter prenosa dobrih praks iz tujine.

Če ne bomo začeli dovolj zgodaj ukrepati, ne le v smislu iskanja politik, ampak zlasti iskanja vsakodnevnih rešitev, se Stražišar boji, da bodo ljudje prihodnjih upokojenih generacij umirali brez oskrbe. "Takrat nam tudi skladi za dolgotrajno oskrbo ne bodo pomagali, saj ne bo ljudi, ki bi izvajali naloge po zakonodaji," je opozoril.

Po njegovih ocenah nobena parlamentarna stranka, niti DeSUS, do zdaj ni znala odgovoriti na te izzive. Ob tem pa poudarja, da v primeru izvolitve za predsednika DeSUS-a ne bo zagovarjal le interesov starejših, pač pa tudi skrb za mlajšo generacijo. Na vprašanje, ali meni, da lahko premaga Erjavca, je Stražišar odgovoril, da ne gre za tekmo, pač pa za vprašanje izbire programa in konceptov.

Da si želi predvsem soočenja dobrih programov, je v izjavi ob potrditvi kandidature napovedala tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz kvote DeSUS-a Aleksandra Pivec, ki meni, da lahko ponudi drugačen pristop k vodenju stranke.

Erjavec "enostavno nepremagljiv"

Erjavec je v četrtek navedel, da drugih kandidatur ne komentira. Dodal je, da je DeSUS demokratična stranka in ima vsak član ali članica možnost, da kandidira. Erjavec je sicer izkušen politični igralec in številni menijo, da ga je težko premagati. Tudi vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je v četrtek na vprašanje, ali ga je mogoče premagati, odgovoril jedrnato: "Enostavno ni." V izjavi pa je pojasnil, da bodo pri podpori posameznemu kandidatu zanj ključni program, ekipa kandidata in njegov prispevek k stranki.

Odgovoril pa je tudi na vprašanje očitkov v medijih, ki so na Pivčevo leteli v povezavi s sodelovanjem pri projektu Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT). Nepravilnosti so odnesle direktorico Turistično gostinske zbornice Slovenije Klavdijo Perger, Pivčeva, ki je sodelovala pri projektu v času, ko je bila še državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa je očitke o nepravilnostih zavrnila. O tem bo sicer na zahtevo SDS-a razpravljal odbor DZ-ja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. "Če se bo zadeva nadaljevala, če se bo o tem govorilo in pisalo, lahko to škoduje tako imenu ministrice kot stranki," pa je opozoril Jurša in dodal, da se v predvolilnih postopkih lahko marsikaj dogaja.

Liste kandidatov za funkcije v DeSUS-u bo sicer na predlog kadrovske komisije in izvršnega odbora potrdil svet stranke, ki bo 27. novembra, so navedli v stranki.