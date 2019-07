Lovilec IMSI je navidezna bazna postaja, ki se uporablja za prisluškovanje. Foto: BoBo

Ustavno sodišče je na zahtevo poslancev SDS-a in Levice obravnavalo več členov spremenjenega zakona o kazenskem postopku. Ob tem je začasno zadržalo izvajanje člena, ki ustvarja pravno podlago za uporabo lovilcev IMSI. To je napredna naprava, ki simulira delovanje mobilne telekomunikacijske bazne postaje. Tako lahko na določenem območju in v določenem trenutku zazna vse komunikacijske naprave. Z njo lahko organi pregona pridobijo IMSI-številko, IMEI-številko, z novejšimi modeli pa je mogoče prestrezati tudi samo vsebino komunikacije, tudi na mobilnih telefonih. Po oceni ustavnega sodišča bi lahko izvrševanje tega člena oziroma uporaba lovilca IMSI imela težko popravljive škodljive posledice.

Poslanci SDS-a in Levice so v zahtevi po oceni ustavnosti izpodbijali več členov zakona o kazenskem postopku, ki urejajo t. i. prikrite preiskovalne ukrepe, ki omogočajo zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov iz zasebnega življenja posameznikov. Predlagali so tudi zadržanje več členov zakona, a med njimi ni bilo 150. a člena. Omenili so ga le v obrazložitvi, v smislu, da se nanaša na druge zanje sporne ukrepe oz. člene.

A se je kljub temu ustavno sodišče za zadržanje 150. a člena odločilo po uradni dolžnosti. Ob tem so zapisali, da je ukrep uporabe IMSI-lovilcev lahko podlaga za nadaljnje invazivne posege države v človekove pravice in temeljne svoboščine, med drugim omogoča izvedbo drugih prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih sicer ne bi bilo mogoče izvesti ali katerih izvedba bi bila precej otežena.

"Ukrep omogoča izrazito neosredotočeno zbiranje in obdelovanje številnih osebnih podatkov iz zasebnega življenja širokega kroga posameznikov," navaja ustavno sodišče. Prav v invazivnosti posegov, ki jih omogoča, se ta ukrep bistveno razlikuje od drugih ukrepov, ki jih problematizirajo predlagatelji. Zato je ustavno sodišče v odločbi začasno zadržalo le izvajanje 150.a člena, ne pa tudi preostalih zakonskih sprememb, ki jih izpodbijajo poslanci SDS-a in Levice. Zadevo bo ustavno sodišče obravnavalo absolutno prednostno.

Ministrstvo za pravosodje vztraja, da je upoštevalo načelo sorazmernosti

Ministrstvo za pravosodje, ki je pripravilo novelo zakona, je ob odločbi ustavnega sodišča znova zavzelo stališče, da je bilo upoštevano načelo sorazmernosti. Spomnili so, da ta člen organom, ki odkrivajo, preiskujejo in preganjajo kazniva dejanja in njihove storilce, omogoča uporabo posebnih tehničnih sredstev za nadzor signala mobilne telefonije za ugotavljanje podatkov, potrebnih za razpoznavo komunikacijskega sredstva in lokacijo komunikacijskega sredstva.

"Ob pripravi predlaganih zakonskih rešitev je bilo upoštevano načelo sorazmernosti, saj gre za poseg v ustavno varovane človekove pravice, za kar morajo obstajati pogoji nujnosti, primernosti in sorazmernosti v ožjem smislu. Ker bi po oceni ustavnega sodišča izvajanje tega instituta lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice, podpiramo odločitev sodišča, da bo zadeva obravnavana absolutno prednostno," so ob tem zapisali na ministrstvu.

Notranje ministrstvo obžaluje odločitev sodišča

Na ministrstvu za notranje zadeve obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo pravno izvrševanje člena zakona o kazenskem postopku, ki pomeni pravno podlago za uporabo lovilca IMSI. Menijo namreč, da bi njegova uporaba prispevala k večji učinkovitosti in uspešnosti dela policije. Ob tem so poudarili, da "v EU-državah že uspešno in učinkovito uporabljajo IMSI-lovilce in se ob tem lažje zoperstavljajo najhujšim oblikam organiziranega in drugega kriminala".

V SDS-u in Levici so zadovoljni z odločitvijo sodišča

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je ob zadržanju 150. a člena zakona o kazenskem postopku dejal, da gre za "prvi dober signal ustavnega sodišča, ki govori o tem, da so težnje po vzpostavitvi policijske države, ki jo ima trenutno vlada, pretirane". Po njegovem mnenju je tudi ustavno sodišče ugotovilo, da gre za prekomerno širjenje policijskih pooblastil, ki gre v škodo pravice do zasebnosti državljanov. "Ocenjujemo, da je to v tej zgodbi prva dobra poteza ustavnega sodišča, v nadaljevanju pa pričakujemo, da bodo govorili še o preostalih členih, predvsem o tistem, ki govori o hišni preiskavi brez navzočnosti preiskovanca," je navedel Vatovec.

Tudi poslanec SDS-a Dejan Kaloh je v odzivu pozdravil odločitev ustavnega sodišča. Ob tem je spomnil, da digitalna tehnologija dopušča bistveno večje posege v zasebnost kot doslej, novela zakona o kazenskem postopku pa po njegovih besedah dopušča dodatne neustavne možnosti vohunjenja za ljudmi. Kot je zapisal, so pričakovali, da bo ustavno sodišče začasno zadržalo tudi več drugih členov omenjene novele.