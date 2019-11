Glede na prejšnji mesec je LMŠ-ju podpora nekoliko zrasla. Foto: Televizija Slovenija

Podpora vladi pada že drugi mesec, vse več je tistih, ki z njenim delom niso zadovoljni. Da je vlada pri delu uspešna, meni skoraj 45 odstotkov vprašanih. Tistih, ki o tem niso tako prepričani, pa je bilo novembra že skoraj polovica vprašanih, 49 odstotkov.

Kako bi anketiranci volili, če bi bile volitve ta teden: Lista Marjana Šarca ostaja na vrhu, tokrat bi prejela dobrih 21 odstotkov glasov. Druga, s 13 odstotki in pol podpore, je Slovenska demokratska stranka. Tretja je s 7,4-odstotno podporo anketirancev Nova Slovenija. S slabimi sedmimi odstotki so na četrto mesto zdrsnili Socialni demokrati. S 6,6-odstotno podporo je na petem mestu Levica, na šestem je DeSUS. Sledijo jim Slovenska ljudska stranka, Slovenska nacionalna stranka in Stranka Alenke Bratušek. Stranko modernega centra bi podprlo 0,6 odstotka vprašanih.

Največji vladni stranki LMŠ-ju se je v primerjavi s prejšnjim mesecem podpora nekoliko povečala, SDS-u nekoliko padla. Največ je pridobila Nova Slovenija in s tretjega mesta izpodrinila Socialne demokrate, ki so izgubili kar nekaj odstotnih točk podpore. Rezultat Levice se po koncu sodelovanja z vlado ni bistveno spremenil, tudi na repu lestvice večjih sprememb ni. Za druge stranke bi svoj glas oddal odstotek vprašanih. Neodločenih je vse več, ta mesec že 24 odstotkov, nekaj več kot 11 odstotkov vprašanih pa ne bi odšlo na volitve.

Han se je za las obdržal na lestvici

Več sprememb na lestvici priljubljenosti politikov ni, je pa skoraj vsem politikom ta mesec podpora padla. Tudi prvim trem. Na vrhu ostaja Borut Pahor, sledi mu Marjan Šarec, tretja je Tanja Fajon. Ljudmila Novak je četrta, peti Milan Brglez, šesti Dejan Židan. Matej Tonin je sedmi, pred Alešem Šabedrom, Luko Mescem in Jožefom Horvatom, ki je zadnji v deseterici. Podpora je zrasla Alenki Bratušek, ki se je povzpela za štiri mesta in je enajsta. Močno, kar za devet mest je po objavi novice, da družinsko podjetje vodje poslanske skupine Socialnih demokratov sodeluje s Petrolom, padel Matjaž Han in se le za las obdržal na lestvici priljubljenih politikov. Z nje se poslavljata Aleksandra Pivec in Violeta Tomič.

Telefonsko anketo so pri agenciji Ninamedia po naročilu RTV Slovenija in časopisa Dnevnik izvedli na vzorcu 700 ljudi. Anketo so opravili med 12. in 14. novembrom.