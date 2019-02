Na letni ravni se je število delovno aktivnih zvišalo v vseh statističnih regijah, razen v goriški. Foto: BoBo

Konec decembra je bilo v Sloveniji 887.170 delovno aktivnih oseb, od tega je bilo tistih, ki so že dopolnili 60 let, skoraj 34.000 ali 3,8 odstotka. Od teh jih je bilo okoli 29.000 starih od 60 do 64 let, okoli 5.000 pa 65 let ali več. 65 odstotkov je bilo moških, 35 odstotkov pa žensk. 79 odstotkov jih je bilo zaposlenih in 21 odstotkov samozaposlenih.

Največ, 16 odstotkov ali nekaj več kot 5.300, jih je bilo zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, sledilo je izobraževanje (okoli 3.900), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (okoli 3.100) ter dejavnost zdravstva in socialnega varstva (okoli 3.000).

Od decembra 2017 do decembra 2018 se je število delovno aktivnih oseb, starih 60 let ali več, povečalo za 18 odstotkov ali za približno 5.300. Število moških se je povečalo za 16 odstotkov, število žensk pa za 24 odstotkov.

V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb te starosti povečalo za 143 odstotkov ali za približno 20.000, od decembra 2010 do decembra 2018 pa za skoraj 200 odstotkov ali za več kot 22.500.