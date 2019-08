Promet na slovenskih cestah je zgoščen. Ponekod nastajajo kolone. Vozite previdno. Foto: BoBo

Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, in sicer od Brda do Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti je pred Šentiljem proti Avstriji nastala približno kilometer dolga kolona, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona dolga približno tri kilometre. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo v obe smeri.

Zastoji nastajajo tudi na lokalnih cestah, in sicer na cestah Izola‒Strunjan in Šmarje‒Koper, piše prometnoinformacijski center.

Zaradi požara zaprta polovica ceste Ajdovščina ‒Col

Ponoči je nad cesto med Ajdovščino in Colom zagorelo približno pet hektarjev podrasti in borovcev, piše STA. Na tem območju ni stanovanjskih ali drugih objektov oz. ljudi, zaradi burje pa se požar širi po hribu navzgor proti Colu. Polovica ceste Ajdovščina‒Col je zaradi požara zaprta, promet je urejen izmenično enosmerno.

Čakalne dobe na mejnih prehodih

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Slovenska vas, Sočerga, Dragonja, Sečovlje, Metlika, Starod, Jelšane in Gruškovje. Čakalne dobe za vstop ali izstop iz države se gibljejo med 30 minutami do dveh ur.

Delovne zapore

V krožišču Primskovo na cesti Kranj‒Šenčur bo do nedelje predvidoma do polnoči popolna zapora iz vseh smeri.