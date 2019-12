Jutranja in popoldanska konica sta za voznike prava nočna mora. Foto: BoBo

Posledice so najvidnejše na avtocestnem križu, saj se zastoji na večini vpadnic proti glavnemu mestu podaljšujejo, daljši pa so tudi potovalni časi, z njimi pa raste tudi nezadovoljstvo potnikov. Ob vse večjem številu tovornjakov se vozniki avtomobilov sprašujejo, ali bo čez nekaj let sploh še mogoče voziti po voznem pasu. Če vlada, Dars in Slovenske železnice ne bodo kmalu ukrepali, se nam lahko zgodi avtocestni kolaps. Ima politika pripravljene kakšne rešitve za prihodnje desetletje, da se uredi cestni, pa tudi železniški promet?

Ekipa Televizije Slovenija se je prejšnji torek stanje odločila preveriti na terenu. Ob natanko 6:30 se je naš novinar Marko Štor skupaj s snemalcem Ivanom Uršnikom odpeljal iz Celja. Že kmalu po uvozu na avtocesto sta doživela prizor, ki je poznan večini voznikov, ki se zjutraj z vseh koncev Slovenije odpravijo na delo v Ljubljano. Tovornjak, tovornjak in še en tovornjak. Kolikor naprej se je videlo, je bila na voznem pasu kolona tovornih vozil, in to skorajda vso pot do Trojan in tudi skozi predore. Na prehitevalnem pasu je hitrost nihala med 90 in 115 kilometri na uro, vozniki pa se niti ne poskušajo umakniti na vozni pas, saj se potem tako rekoč nekaj kilometrov ne bi mogli vrniti nazaj na prehitevalnega. Čez Trojane je vožnja sicer znosna, nato pa hitrost konstantno pada in le še vprašanje časa je, kdaj voznik naleti na strnjeno kolono vozil. Se mu bo uspelo zapeljati vsaj do Krtine ali pa bo vse stalo že pri Lukovici? Naša ekipa se je ustavila takoj za bencinsko črpalko na Lukovici, po pol ure vožnje. Avtomobili pred njima so tam prižigali vse štiri smerokaze, da preprečijo nalet. Megla je seveda vidljivost precej skrajšala.

Zaradi zastoja pol ure kasneje v službi

Aplikacija na mobilnem telefonu pokaže, da se novinarski ekipi pot do Ljubljane podaljša za 21 minut. Kar je dober podatek, glede na to, da tisti, ki vsako jutro med Lukovico in Šentjakobom stojijo v zastojih, ponavadi čakajo še za pet do deset minut dlje. Voditeljica naših televizijskih oddaj Infodrom in Osvežilna fronta, Neža Prah Seničar, ki se vsak dan vozi v Ljubljano iz Celja pove, "da če za 20 minut obtičiš na avtocesti, je za jutranjo vožnjo v Ljubljano nekaj povsem normalnega. Jaz zdaj odhajam od doma, če grem v službo z avtom, okoli dvajset do šestih, če želim priti v službo do sedme ure zjutraj". Ampak kot pravi, je ponavadi še kasnejša.

Podatki DARS-a kažejo, da se povprečna hitrost vožnje na štajerski in dolenjski vpadnici v jutranji konici zmanjša iz 110-ih kilometrov na uro na samo 42 kilometrov na uro. Na gorenjskem in primorskem kraku je ta padec manjši in tudi traja manj časa. Če se želite izogniti gneči, je treba na Štajerki mimo Domžal peljati že pred šesto uro in petnajst minut oziroma po deveti, mimo razcepa Malence na Dolenjki pa pred pol sedmo uro zjutraj. Z gorenjske avtoceste se je na Celovško cesto dobro uvrstiti pred 6:45. S primorskega konca se sicer do avtocestnega obroča okoli Ljubljane, seveda če ni kakšne nesreče, da peljati tekoče ampak z znižano hitrostjo. Z okoli 80 kilometrov na uro. Se pa zato potem stoji na južnem delu obvoznice.

Tudi prekratka varnostna razdalja vzrok za zastoje

Na DARS-u pravijo, da bodo predvidoma od spomladi prek elektronskih portalov lahko v konicah umirjali hitrost na nižjo od dovoljene, zadnje obdobje pa tudi voznike pospešeno opozarjajo na ustrezno varnostno razdaljo. Podatki kažejo, da tudi takšni ukrepi izboljšajo pretočnost prometa.

Nataša Kovše iz Službe za upravljanje prometa na Darsu pravi, da "če smo pripravljeni držati varnostno razdaljo in želimo biti uvidevni do tistega, ki se na avtocesto priključuje, lahko kljub veliki prometnim obremenitvam promet normalno speljemo. Seveda more veljati tudi obratno, torej da je uvideven tisti, ki se na avtocesto vključuje." Poudari še, da so priključki na avtocesto precejšnja motnja za promet, predvsem domžalski je zelo močen, saj se v eni uri na priključku Domžale na avtocesto uvozi tudi do 1600 vozil. To je skoraj polovica tistih, ki se takrat že peljejo mimo Domžal, zato je zastoj neizbežen.

Skrbi tudi podatek, da tako potniški kot tovorni promet naraščata nekje okoli dva do tri odstotke na leto, kar pomeni, da če hitro ne najdemo konkretnih rešitev, bodo zastoji vsako leto daljši. Matej Ogrin, strokovnjak za geografijo prometa, ki se prav tako pogosto vozi čez Trojane na delo v Ljubljano, tovornega prometa sicer ne vidi kot glavnega krivca za zastoje, saj je delež tovornjakov na avtocestnem križu kvečjemu 20-odstoten. A kljub temu meni, da je "tovorni promet skozi Slovenijo še vedno prepoceni. V nobenem primeru tovornjak, ki pelje ob Maribora proti Kopru ne plača toliko škode ne mehanske, ne okoljske, kolikor jo povzroči". Rešitev vidi predvsem v posodobitvi železniškega prometa, ki pa še zdaleč ne bo poceni. "V železnice praktično v smislu potniškega prometa nismo vlagali več kot 40 let in tukaj se stvari ne bodo zgodile skozi noč, pač pa bo potrebno po nekaj 100 milijonov evrov, verjetno kar pol milijarde evrov in več letno in to dve desetletji vlagati v ta sistem."

Posodobitev železnic je rešitev, ampak nas bo veliko stala

Zastareli vlaki in pa proga, ki na nekaterih odsekih komajda omogoča kaj višje hitrosti od tistih iz časov Avstro - Ogrske, trenutno težko konkurirajo cestnemu prometu. Mateja Ratej, prvopodpisana pod državljansko pobudo "50 minut med Mariborom in Ljubljano" je presenečena, kako "državljani nekako prenašamo ne samo izredno stresno in dolgotrajno pot, ampak se vsako dnevno izpostavljamo tudi smrtni nevarnosti, ampak kljub temu se naslednji dan ponovno sedemo v avto in brez pripomb potem ponavljamo to isto stvar".

Ob tem je zgovoren podatek, da se je dalo že leta 1910, torej pred več kot sto leti, iz Maribora do Ljubljane z vlakom pripeljati v manj kot treh urah, danes pa lahko pot z dvema prestopoma traja le deset minut manj. Če ne drugega, je Ratejeva skupaj s somišljeniki raziskovalci s pobudo vsaj malo predramila tudi našo politiko.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek idejo sicer podpira, ampak ne samo Ljubljana - Maribor, pač pa hitrejšo evropsko povezavo Trst - Ljubljana - Dunaj in naprej. O železniški progi Maribor - Ljubljana pove, da "bo proga v naslednji jeseni v celoti obnovljena, takrat bomo dobili tudi nov vozni park in pot po obstoječi progi Ljubljana - Maribor bo trajala samo uro in pol, kar je pa že zelo primerljivo z vožnjo v avtomobilu."

Z njo se strinja tudi generalni direktor Slovenski železnic Dušan Mes, ki izboljšanje vidi v novih vlakih, ki bodo po naših tirih vozili že prihodnje leto. "Drugo leto prihaja k nam več kot 50 vlakov, v naslednjih treh letih se bo praktično 70% vseh vagonov zamenjalo, ostala vozna sredstva na železniškem prometu pa bodo prej al slej prenovljena. Tako da začelo se je, je pa seveda treba to še bolj pospešiti, saj trendi terjajo odgovore bistveno prej, kot je bilo to mogoče prej predvideno".

Tretji pas na obvoznici - mit ali izvedljiva rešitev?

Zastoji pred Ljubljano se potem seveda nadaljujejo tudi na avtocestnem obroču okoli Ljubljane in po vseh glavnih vpadnicah proti centru glavnega mesta. Zato so vse glasnejši pozivi po širitvi ljubljanske obvoznice. "Razprave o tretjem voznem pasu že potekajo. Je pa res, da se gradnja tretjega pasu verjetno ne bo mogla začeti pred letom 2025, saj so že sami postopki umeščanja v prostor, za katere so odgovorni na okoljskem ministrstvu, zelo dolgotrajni", pravi prvi mož Darsa Tomaž Vidic. Najkrajši postopki umeščanja v prostor so doslej trajali 3 leta in pol, in to za drugo cev predora karavanke, praviloma pa trajajo tudi krepko čez deset let. Zato je hitrejša rešitev vzpostavitev šestpasovnice kar na obstoječem vozišču, torej bi v tem primeru vozila uporabljala tudi oba odstavna pasova. Predvideva se gradnja na štajerskem kraku in sicer od Lukovice do razcepa Zadobrova in potem še proti Primorki od razcepa Kozarje do Vrhnike oziroma do Logatca.

V tem primeru bi ozko grlo predstavljali priključki, saj sta tam obvezna tako zaviralni kot tudi pospeševalni pas, kar pomeni da bi bilo treba te posebej dograditi. Projekt bi verjetno še podaljšal zastoje, saj bi gradnja potekala vzporedno z odvijanjem prometa. Ogrin je kritičen do takšne rešitve. "Tretji pas rešuje skupine lobije, ki so lačni investicij. Tretji pas ne bo rešil čez noč nič, kajti če smo pogledal načrte, bi se po najoptimističnih scenarijih umeščanja v prostor prva lopata zasadila šele leta 2024 oziroma 2025." Če pogledamo v tujino, gradnja dodatnih pasov dolgoročno res ne rešuje veliko, saj nov pas povzroči zgolj pritok dodatnih vozil, ki kmalu zapolnijo tudi ta nov del cestišča. "Zato bo poleg posodabljanja želežniškega prometa, ukrepov za prestavitev tovornega prometa na železnice in prijaznejšega javnega prometa ter mehkih ukrepov DARS-a za bolj odgovorno vožnjo, potrebno spremeniti tudi naše navade", pravi ministrica za infrastrukturo in nam nastavi ogledalo. "Veliko bolj enostavno je na parkirišču sesti v avto, se odpeljat v Ljubljano ali Maribor, kot sesti v avto, se odpeljat do železniške postaje, se potem vsest na vlak in se peljati tja, kamor se z vlakom pač da peljat."

Sprememba navad potrebna, ampak ne za vsako ceno

Naša kolegica Neža Prah Seničar, ki tudi sama pogosto uporablja vlak, se z ministrico sicer strinja, pa meni "da ni treba spremeniti samo navad ljudi, pač pa bi tudi Slovenske železnice morale malce spremeniti svoje navade. Tu mislim na vozni red, predvsem pa bi morale narediti več na svoji točnosti." Neža prav zaradi zamud vlakov večkrat pride v službo prepozno, ko pa se vrača domov, na voljo ni nobenega hitrega vlaka, ki bi ustrezal njenemu urniku. Vozijo namreč le na vsaki dve ali tri ure.

Da se bodo ljudje odpovedali avtomobilom in presedlali na vlake, bodo morali biti predvsem potovalni časi, pa tudi cene primerljive. Zaposleni, ki si na primer delijo prevoz z drugimi ljudmi, na primer prek spletne aplikacije Prevozi.org, se zdaj v času izven prometnih konic iz štajerske prestolnice v Ljubljano pripeljejo v manj kot uri in pol, za vožnjo v eno smer pa plačajo 5 evrov. Če se peljejo z vlakom, potujejo najmanj pol ure dlje, plačajo pa dvakrat več.