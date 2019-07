Predsednik državnega zbora (DZ) Dejan Židan je bil slavnostni govornik na proslavi v državnem svetu (DS). Foto: BoBo

Židan je v nagovoru izrazil ponos, da je praznovanje 100. obletnice združitve Prekmurcev z matičnim narodom svoje mesto našlo tudi v državnem zboru. "Kjer koli danes srečujem Prekmurke in Prekmurce, te dobre, iskrene in odprte ljudi, upravičeno čutim njihov zanos in samozavest," je povedal.

Slovensko Prekmurje se je skozi stoletja tuje oblasti po njegovih besedah ohranilo prav zaradi zvestobe slovenstvu. Prebivalstvo je bilo soočeno z mnogimi težkimi preizkušnjami, ni pa nepomembno, da se je predaja oblasti pred 100 leti dogodila mirno. "Označimo jo lahko za svetel trenutek naše zgodovine," je poudaril.

Slovesnost ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev

So pa tovrstne obletnice lahko tudi priložnost za krepitev moči za spopadanje s prihodnostjo. Umeščenost regije v osrčje Evrope po prepričanju Židana pomeni izjemen razvojni potencial. "To prednost velja okrepiti in graditi na sinergijah povezovanja med regijami in mednarodno," je še dejal.

Kovšca: Ohranili smo ponos in besedo

Slovenci smo bili 1000 let brez svoje države, pa smo se ohranili, je dodal predsednik DS-ja Alojz Kovšca. Ohranili smo svoj narodov ponos, ohranili smo besedo, kot so nam jo izročili naši starši in prastarši. Tudi Prekmurci so kljub dolgoletni tuji oblasti in pod pritiskom potujčevanja po njegovih besedah "ohranili kleno slovensko besedo".

Danes smo del združene Evrope in svetovnega kulturnega prostora. "Lepo je, da znamo čim več jezikov, lepo je, da se znamo pogovarjati s sosedi. Lepo je, da razumemo njihovo govorico. Ampak zavedajmo se, samo dva milijona nas je, ohranimo svojo besedo, ohranimo svoje običaje in bodimo enakovredni velikim narodom," je poudaril.

Prekmurcem je treba čestitati, saj so se ohranili, čeprav so bili majhna entiteta, od matične domovine ločeni z veliko reko brez mostov. "Ohranili so nam nauk za vse čase. Ni pomembno, koliko nas je, pomembno je, kako enotni smo, ponosni na to, kar smo," je poudaril Kovšca. Udeleženci slovesnosti so si po nagovorih ogledali film Za Prekmurje gre!. Njegov avtor in režiser Štefan Celec je film opisal kot kratko učno uro prekmurske zgodovine.

Obletnico bodo danes zaznamovali tudi na Ljubljanskem gradu, kjer bo ljubljanski župan Zoran Janković odprl razstavo idejnih osnutkov za spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.