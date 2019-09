Križman je bil poslanec SD-ja med letoma 2008 in 2011. Foto: MMC RTV SLO

Križman je bil do zdaj podpredsednik zveze in predsednik Združenja borcev in protifašistov v Kopru.

Križman je ob izvolitvi napovedal pripravo novih programskih usmeritev, skupaj z vsemi združenji in člani, ki tvorijo zvezo, so sporočili.

Turnškove izjave so pogosto odmevale v javnosti. BoBo

Za podpredsednike zveze so bili izvoljeni Ljubica Jelušič, Blaž Kavčič, Bojan Pahor in Božo Novak.

Turnšek se za nov mandat ni potegoval

Dozdajšnji predsednik zveze Tit Turnšek se za nov mandat ni potegoval.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja je ena od veteranskih organizacij, ki daje poudarek zlasti ohranjanju vrednot narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno. Je članica mednarodne organizacije Svetovne federacije veteranov in ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu. V njenih združenjih je 42.000 članov, je zapisano na spletni strani.