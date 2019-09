Na pol stadionskega kroga je Lyles tekel 19,74 sekunde in ugnal Ramila Alijeva iz Azerbajdžana (19,86), pod 20 sekundami pa je tekel še Kanadčan Andre De Grasse (19,87). A je moral Lyles zadnjo minuto pred startom na stranišče, kar je povzročilo kar nekaj preglavic organizatorjem, ki že tako niso bili najboljše sreče.



Noah Lyles je zmagal tako na 100 kot tudi na 200 m. Foto: EPA

Tik pred štartom moral še na stranišče

"Veliko se je zgodilo na tej tekmi. Ko smo prišli v startne bloke, je začelo deževati. Potem se je odtrgala moja startna lista, potem sem moral še na stranišče. Tako je bila ta tekma kar kaotična," je dogajanje pojasnil Lyles ter dodal: "Dobil sem Diamantno ligo na 100 in 200 m, na vrsti je svetovno prvenstvo v Dohi."

Luka Janežič deseti na 400 m

V teku na 400 m je v Bruslju slavil Američan Michael Norman (44,26), ki je bil prvi tudi v skupnem seštevku, slovenski rekorder Luka Janežič, ki tokrat ni nastopil, je bil na 10. mestu najvišje uvrščeni Slovenec v posameznih disciplinah sezone deseti.

Tudi na 1500 m je Kenijec Timothy Cheruiyot (3:30,22) z zmago pred Norvežanom Jakobom Ingebrigtsnom (3:31,62) potrdil skupno zmago. To je med atleti uspelo še v troskoku Američanu Christianu Taylorju (17,85 m), v metu diska Švedu Danielu Stahlu (68,68 m), na 110 m ovire Špancu Orlandu Ortegi (13,22), na 3000 m zapreke Etiopijcu Getnetu Waleu (8:06,92), v troskoku Christianu Taylorju iz ZDA (17,85 m) in v suvanju krogle Novozelandcu Tomasu Walshu (22,30 m.)

Britanka Dina Asher Smith je bila najboljša v Bruslju in tudi skupno na 100 m (10,88). Zmage skupno in na mitingu so dosegle še na 100 m ovire Jamajčanka Danielle Williams (12,46), na 800 m Ajee Wilson iz ZDA (2:00,24), na 5000 m Sifan Hassan iz Nizozemske (14:26,26), v skoku v daljino Nemka Malaika Mihambo (7,03 m), v skoku s palico Grkinja Katerina Stefanidi (4,83 m) in Kubanka Laime Perez (68,27 m) v metu diska.