Svetovni in evropski prvak na nizkih ovirah Kasten Warholm je bil junak mitinga Bislett Games v Oslu. Foto: Reuters

Z najboljšim letošnjim izidom na svetu in rekordom mitinga je zmagala Kenijka Norah Jeruto (9:03,71). Druga med 15 tekmovalkami, ki so prišle do cilja, je bila njena rojakinja Beatrice Chepkoech (9:04,30). Tretje mesto je zasedla še tretja Kenijka Hyvin Kiyeng (9:07,56).



"Res sem zelo vesela, ker mi je uspel tako dober tek. Že sam nastop na Diamantni ligi je nekaj posebnega, ko sem tekla pred polnimi tribunami. Vreme je bilo lepo, čeprav je bilo zelo mrzlo, a me to v resnici ni motilo," je pojasnila Grosupeljčanka.

Maruša Mišmaš je odlično formo potrdila tudi na razprodanem stadionu Bislett, kjer se je zbralo prek 15.000 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

Res je blizu svetovnemu vrhu

Mišmaševa, ki je znova potrdila normo za svetovno prvenstvo v Dohi, je bila druga med Evropejkami. Na osmem mestu je končala Nemka Gesa Felicitas Krause (9:20,31). "Čas, ki sem ga dosegla, je res vrhunski za evropske razmere, zdaj sem blizu tudi svetovnemu vrhu. Dokazala sem tudi, da si res zaslužim nastop na Diamantni ligi, v najmočnejši svetovni konkurenci," je bila presrečna Mišmaševa.

"V zadnjem krogu sem prehitela eno izmed kenijskih atletinj, na žalost pa me je na zadnji vodni oviri prehitela Nemka in je potem nisem mogla več ugnati. Na vodni oviri kmalu po štartu je padlo nekaj atletinj in to tik pred mano. A sem ostala mirna. Kenijke sem spustila naprej, ker so bile res hitre, tekla pa sem v evropski konkurenci. Bil je res dober ritem, a sem imela dovolj moči, da sem pospešila v zadnjem krogu," je dodala Mišmaševa.



Christina Clemons se je veselila zmage v teku na 100 metrov z ovirani. Foto: Reuters

Po atletskem pokalu v Celju odhaja v Ostravo

Konec tedna ne bo nastopila na atletskem pokalu v Celju, naslednja tekma jo čaka prihodnji teden v Ostravi. Na Češkem bo tekla na 1500 m. "Malo preveč je bilo tekov na 3000 m v zadnjem obdobju, poleg tega pa mi je tudi 1500 m zelo všeč. Tudi tu bom ciljala na normo za svetovno prvenstvo, to mi predstavlja velik izziv," je končala Mišmaševa.



Warholm za štiri stotinke izboljšal evropski rekord Diaganaja

Za vrhunec mitinga je poskrbel Karsten Warholm, ki je navdušil gledalce v teku na 400 metrov z ovirami. Norvežan je postavil evropski rekord s 47,33. Prejšnjo rekordno znamko je imel Stephane Diagana. Francoz je 5. julija 1995 v Lozani tekel 47,37.

Moški: 100 m: 1. C. COLEMAN ZDA * 9,85 2. Ž. ŠIE KIT 10,01 3. M. RODGERS ZDA 10,04 800 m: 1. R. SANCHEZ PRT 1:46,34 2. C. TUWEI KEN 1:46,52 3. M. ROZMYS POL 1:46,71 Milja: 1. M. LEWANDOWSKI POL * 3:52,34 2. V. KIBET KEN 3:52,38 3. A. SOULEIMAN DŽI 3:52,66 3000 m: 1. S. BAREGA ETI * 7:32,17 2. J. CHEPTEGEI UGA 7:33,26 3. N. KIMELI KEN 7:34,85 400 m ovire: 1. K. WARHOLM NOR x 47,33 2. T. BARR IRS 49,11 3. K. McMASTER BDO 49,12 x - evropski rekord Kopje: 1. J. VETTER NEM 85,27 2. M. KIRT EST 84,74 3. Č. ČENG TJV 84,30 Palica: 1. S. KENDRICKS ZDA 5,91 2. P. LISEK POL 5,81 3. C. WALSH ZDA 5,81 * - najboljši izid sezone na svetu